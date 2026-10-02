Prefeito Ronaldo Lopes visita o Laboratório Municipal e conhece equipamento revolucionário

2 de outubro de 2026
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Deywesson Duarte

O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, e a secretária municipal de Saúde, Waninna Mendonça, visitaram nesta quinta-feira, 01, o Laboratório Municipal, serviço ocalizado no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes. Durante a visita, Ronaldo e Waninna conheceram de perto o novo analisador integrado de bioquímica e imunologia Biolumi CX8, investimento inédito entre prefeituras da região Nordeste do Brasil.

 

A visita permitiu que o prefeito e a secretária acompanhassem o processo de preparação da equipe que irá operar o equipamento e conhecessem detalhes sobre a tecnologia que será incorporada à rotina do laboratório.

 

A Biolumi CX8 integra, em um único sistema automatizado, as metodologias de bioquímica e imunologia e tem capacidade para processar até 2.500 testes por hora. O equipamento amplia a capacidade de processamento da unidade e deve contribuir para dar mais agilidade à realização dos exames oferecidos pela rede pública de saúde.

 

Durante a visita, Ronaldo Lopes destacou a importância de acompanhar de perto os investimentos realizados na estrutura da saúde municipal. “É muito importante conhecer de perto aquilo que está sendo implantado e acompanhar como os nossos profissionais estão se preparando para utilizar essa nova tecnologia. Estamos investindo para que o Laboratório Municipal tenha cada vez mais condições de atender à população com qualidade, agilidade e segurança”, afirmou o prefeito.

 

“Hoje estamos acompanhando de perto mais esse avanço do nosso Laboratório Municipal. A Biolumi CX8 é um equipamento de alta capacidade e representa um investimento importante na modernização da nossa estrutura. Estamos preparando a equipe para que, quando o equipamento entrar efetivamente na rotina, ele seja utilizado com toda segurança e eficiência”, explicou a secretária Waninna Mendonça.

 

A visita também reforçou o acompanhamento da gestão Inovação e Crescimento sobre a estrutura e os serviços oferecidos pelo Laboratório Municipal de Penedo (LAMUPE), setor que realizou 133.073 exames somente no primeiro quadrimestre de 2026 e atualmente disponibiliza 76 tipos de exames à população.

 

Com a chegada do novo equipamento, Penedo amplia a estrutura tecnológica do laboratório e fortalece a capacidade de atendimento da rede pública municipal de saúde.

 

 

 

Por Assessoria SMS

 

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