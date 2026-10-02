Sargento da PM é preso por suspeita de crime eleitoral em Alagoas

Sargento da PM é preso por suspeita de crime eleitoral em Alagoas

Um sargento da Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) foi preso na noite de quarta-feira (30), em Pindoba, no interior de Alagoas, por suspeita de transgressões disciplinares relacionadas a crimes eleitorais. A informação foi divulgada pela corporação nesta quinta-feira (1º). O nome dele não foi divulgado.

Segundo a PM, a prisão foi realizada por equipes da 3ª Companhia Independente. A corporação não informou quais crimes eleitorais estariam relacionados à conduta do militar nem detalhou as circunstâncias que levaram à prisão.

Após a lavratura do auto de prisão transgressional, o sargento foi conduzido ao Batalhão de Rotam, em Maceió, onde foi colocado para cumprir prisão disciplinar.

O Comando-Geral da Polícia Militar determinou que a Corregedoria-Geral da corporação apure a conduta do policial. De acordo com a PM, o procedimento deverá assegurar ao militar o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A PM não divulgou, na nota, por quanto tempo deverá durar a prisão disciplinar.

Fonte: G1/AL