Morre Lito Sousa, influenciador de aviação que enfrentou doença rara

2 de outubro de 2026
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Lito Sousa, especialista em segurança aérea • Reprodução/CNN

O influenciador Lito Sousa, especialista em aviação, morreu aos 59 anos. O anúncio foi feito em uma publicação conjunta da conta dele com a da esposa nas redes sociais nesta quinta-feira (1) e confirmado à CNN Brasil por uma amiga da família.

 

Conhecido pelo canal Aviões e Músicas no YouTube, seu nome virou assunto nas redes sociais após ser diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, uma doença rara e degenerativa, que causa a perda de movimentos e demência.

 

O influenciador acumulava mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecido por explicar o funcionamento de aeronaves e temas ligados à aviação em seu canal. 

 

Lito fez um tratamento experimental com ALN-6457, que chegou ao Brasil no começo do mês em uma operação de urgência para ser usado no tratamento de Lito, que foi diagnosticado com a doença rara em agosto. O influenciador foi o primeiro humano a receber a medicação.

 

 

 

Fonte: CNN Brasil

 

2 de outubro de 2026
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