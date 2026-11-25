O portal de notícias OparaNews, de Penedo, realizou com sucesso a 18ª edição do seu tradicional evento “Destaques do Ano”, consolidando-se como uma das premiações mais importantes da região para reconhecer e celebrar o talento, a dedicação e o impacto de personalidades e empresas.

A noite festiva reuniu um grande público e foi marcada por muita emoção, valorizando profissionais e empreendedores de vários segmentos da sociedade. O evento destacou a pluralidade e a força econômica, cultural e social da comunidade, homenageando aqueles que fizeram a diferença ao longo do último ano em suas respectivas áreas de atuação.

Reconhecimento e Emoção

O ponto alto da cerimônia foi a entrega das premiações. Um número expressivo de pessoas foi contemplado, refletindo a diversidade dos setores representados, que incluíram o comércio, a prestação de serviços, a cultura, a inovação e a atuação social.

Os homenageados subiram ao palco para receber o tradicional troféu, símbolo de mérito e excelência pelo trabalho prestado. Em seguida, como parte da programação especial da noite, os contemplados também foram presenteados com cofres break, uma surpresa criativa e marcante que coroou a celebração de conquistas e novos ciclos.

A 18ª edição do “Destaques do Ano” do OparaNews reforça o compromisso do portal em valorizar as histórias de sucesso que impulsionam o desenvolvimento local e fortalecem o orgulho da comunidade.

por Redação