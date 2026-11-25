Penedo Segura: videomonitoramento da prefeitura auxilia na prisão de três suspeitos de furtos no Centro Histórico

Penedo Segura: videomonitoramento da prefeitura auxilia na prisão de três suspeitos de furtos no Centro Histórico

Os investimentos da Prefeitura de Penedo em tecnologia aplicada à segurança pública já apresentam resultados concretos. O sistema de videomonitoramento do Penedo Segura auxiliou na prisão em flagrante de três suspeitos de furtos em duas ocorrências registradas na região da Rocheira e nas imediações da sede da prefeitura, no Centro Histórico.

As ocorrências foram registradas nas madrugadas dos dias 18 e 24 de novembro, por volta da 1h e das 4h50, respectivamente. Em ambos os casos, o acompanhamento em tempo real possibilitou o rápido acionamento das forças policiais e da Guarda Patrimonial.

Com os preparativos para o Penedo Luz, a Prefeitura também está redobrando a vigilância sobre os equipamentos utilizados na decoração natalina, buscando evitar furtos como os registrados em anos anteriores.

“Investimos em tecnologia para proteger o patrimônio público e proporcionar mais segurança à população. Esses resultados demonstram a importância do Penedo Segura e reforçam nosso compromisso com uma cidade cada vez mais segura para os penedenses e para quem nos visita”, destacou o prefeito Ronaldo Lopes.

Ampliação e modernização do videomonitoramento

Coordenado pelo Departamento de Monitoramento da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAG), o sistema está sendo ampliado e modernizado, com previsão de conclusão em dezembro.

As novas câmeras possuem alta resolução e tecnologias de reconhecimento facial e identificação veicular, com previsão de integração às bases de dados das forças policiais.