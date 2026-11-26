O deputado estadual eleito Guilherme Lopes esteve na Casa da Indústria, onde foi recebido pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA), José Carlos Lyra de Andrade, para discutir pautas relacionadas ao desenvolvimento econômico do estado.

Acompanhado do irmão Gustavo Lopes, presidente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), Guilherme colocou seu futuro mandato na Assembleia Legislativa à disposição do setor produtivo, destacando o compromisso com a atração de novas empresas, a geração de empregos e a ampliação das oportunidades de renda para os alagoanos.

A agenda aproxima o futuro parlamentar de importantes representantes da indústria alagoana e evidencia as pautas econômicas que pretende defender no Legislativo estadual.

Para o Baixo São Francisco, o diálogo com o setor produtivo também abre espaço para discussões sobre a descentralização dos investimentos, o fortalecimento da economia regional e a criação de novas oportunidades de trabalho no interior do estado.

A geração de emprego e renda, a atração de investimentos e o fortalecimento do setor produtivo estão entre os compromissos apresentados por Guilherme Lopes para sua atuação parlamentar.

por Assessoria