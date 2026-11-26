O vereador Alcides Andrade, popularmente conhecido como Cidoca , anunciou seu retorno oficial aos trabalhos na Câmara Municipal de Penedo. Após um período de afastamento, o parlamentar utilizou suas redes sociais para comunicar a volta às atividades legislativas.

Segundo a publicação feita pelo próprio vereador, a prioridade neste momento será acompanhar de perto as discussões referentes ao orçamento do município para o próximo ano . Cidoca ressaltou que pretende conduzir essa etapa com “seriedade e responsabilidade”, destacando a importância do planejamento financeiro para a cidade.

A peça orçamentária é fundamental para a administração pública, pois estabelece a previsão de receitas e fixa as despesas da prefeitura para o próximo exercício. Antes de entrar em vigor, o texto passa pela análise, debate e votação dos vereadores no plenário do Legislativo penedense.

por Redação