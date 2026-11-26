Vereador Valdy Vasconcelos recebe o Prêmio Destaque do Ano em Penedo

Vereador Valdy Vasconcelos recebe o Prêmio Destaque do Ano em Penedo

O vereador Valdy Vasconcelos foi agraciado com o Prêmio Destaque do Ano , honraria promovida pelo portal Oparanews . A premiação reconhece o trabalho desempenhado pelo parlamentar na Câmara Municipal de Penedo.

A homenagem valoriza a atuação de Valdy Vasconcelos no exercício do seu mandato legislativo e a sua participação ativa na vida pública e no desenvolvimento do município.

Com a conquista, o vereador passa a integrar o grupo de personalidades e profissionais locais reconhecidos pela iniciativa, que anualmente destaca os principais nomes de atuação em Penedo.

por Redação