Raquel Tavares cobra proteção às mulheres e destaca projeto de Casa de Apoio em Penedo

Raquel Tavares cobra proteção às mulheres e destaca projeto de Casa de Apoio em Penedo

A vereadora Raquel Tavares manifestou forte indignação diante dos recentes casos de feminicídio registrados na região e cobrou medidas mais efetivas de prevenção, acolhimento e proteção às mulheres.

O posicionamento foi reforçado durante discurso na tribuna da Câmara Municipal de Penedo, no dia 5 de novembro, e compartilhado em suas redes sociais. Na ocasião, a parlamentar alertou que a violência de gênero não pode ser naturalizada, ressaltando o profundo impacto que essas tragédias deixam nas famílias e em toda a comunidade.

Em sua publicação, Raquel Tavares destacou que é autora de um Projeto de Lei que propõe a criação de uma Casa de Apoio voltada especificamente para o atendimento de mulheres vítimas de violência em Penedo. Para a vereadora, incentivar a denúncia é apenas o primeiro passo, sendo indispensável oferecer uma rede de suporte real.

Ao finalizar o pronunciamento, Tavares reafirmou seu compromisso com a causa, defendendo que todas as mulheres tenham o direito básico de serem respeitadas e protegidas.

por Redação