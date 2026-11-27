A campanha Novembro Azul também foi tema de uma atividade realizada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Penedo, com o objetivo de conscientizar os usuários sobre a importância dos cuidados com a saúde masculina e da prevenção ao câncer de próstata.

A programação contou com uma roda de conversa conduzida pelo enfermeiro Luiz Claudionor, que esclareceu dúvidas dos participantes, abordou os principais cuidados com a saúde do homem e destacou a importância de procurar atendimento médico diante de qualquer alteração percebida no organismo.

Durante o diálogo, o profissional reforçou que a prevenção e o acompanhamento regular são fundamentais para identificar possíveis problemas de saúde e iniciar o tratamento no momento adequado.

“A prevenção é uma das principais ferramentas que temos para cuidar da saúde. É importante que os homens não esperem sentir dores ou apresentar sintomas para procurar atendimento. Conhecer o próprio corpo, realizar consultas e buscar orientação profissional diante de qualquer alteração pode fazer toda a diferença”, destacou Luiz Claudionor.

A atividade abordou também o preconceito e os tabus que ainda cercam os exames relacionados ao câncer de próstata. Questões culturais e a resistência de muitos homens em falar sobre o assunto acabam dificultando a procura pelos serviços de saúde.

“Precisamos desconstruir a ideia de que procurar atendimento médico ou realizar exames preventivos diminui a masculinidade de alguém. Cuidar da saúde é um ato de responsabilidade consigo mesmo e com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Romper esse preconceito é fundamental para que mais homens deixem o medo e a vergonha de lado e priorizem o próprio bem-estar”, ressaltou a psicóloga Aycha Rafaela Santos Dantas.

A iniciativa reforça o papel do CAPS na promoção da saúde e na realização de atividades educativas que estimulam o autocuidado, a informação e a qualidade de vida dos usuários.

“O cuidado com a saúde precisa ser integral, e o CAPS tem um papel fundamental nesse processo, que vai muito além da assistência à saúde mental. Levar as ações do Novembro Azul aos nossos usuários é também uma forma de ampliar o acesso à informação, estimular o autocuidado e romper preconceitos que ainda afastam muitos homens dos serviços de saúde. Nosso compromisso, enquanto gestão, é fortalecer as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças em toda a nossa rede, respeitando as particularidades de cada público. Precisamos construir uma cultura em que os homens compreendam que cuidar da própria saúde é um ato de responsabilidade, amor-próprio e valorização da vida”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Mais do que chamar a atenção para o câncer de próstata, o Novembro Azul é um convite para que os homens cuidem da saúde de forma integral e mantenham o acompanhamento com os profissionais de saúde.

Por Assessoria SMS