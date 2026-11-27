Penedo conquista mais 130 casas do Minha Casa, Minha Vida e chega a 580 moradias Novas unidades ampliarão complexo habitacional, contribuirão para a redução do déficit habitacional e fortalecerão a geração de emprego e renda no município

Penedo conquista mais 130 casas do Minha Casa, Minha Vida e chega a 580 moradias

A política habitacional de Penedo alcançou mais uma importante conquista nesta sexta-feira (27). O prefeito Ronaldo Lopes anunciou a construção de mais 130 casas do programa Minha Casa, Minha Vida, após a publicação da portaria que viabiliza a implantação das novas unidades habitacionais no município.

O anúncio foi realizado no próprio local onde serão construídas as moradias, ao lado da secretária municipal de Infraestrutura, Amanda Lima. Na ocasião, também foi acompanhado o andamento das obras dos empreendimentos habitacionais que já estão em execução.

As novas residências serão construídas em uma área que dará continuidade aos conjuntos habitacionais existentes na região, formando um grande complexo habitacional e ampliando o acesso à moradia digna para a população penedense.

Com as 130 novas unidades e outras 50 destinadas ao Minha Casa, Minha Vida Rural, Penedo contabiliza um total de 580 moradias contempladas pelas iniciativas habitacionais.

Além do impacto social, os investimentos na construção civil movimentam a economia local, geram oportunidades de trabalho e contribuem para o fortalecimento do comércio e dos serviços no município.

“Há muito emprego, gente trabalhando aqui e também circula na economia de Penedo todo esse investimento que está sendo feito aqui. E, ainda mais, vamos diminuir muito o déficit habitacional de Penedo”, destacou o prefeito Ronaldo Lopes.

A ampliação dos empreendimentos habitacionais reforça o compromisso da Prefeitura de Penedo com as políticas públicas de habitação, promovendo desenvolvimento urbano, inclusão social e melhores condições de vida para as famílias penedenses.

Fonte: SECOM/PMP