Comissão da OAB/AL registra caso de lesbofobia contra advogada em Maceió

A Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB/AL) recebeu, nesta sexta-feira (19), mais uma denúncia de lesbofobia no estado. Dessa vez, a vítima foi a advogada Brunna Quintiliano, que estava com a namorada em um restaurante situado no bairro de Cruz das Almas, em Maceió, quando foi agredida verbalmente por outro cliente do estabelecimento. Ela conseguiu filmar algumas cenas das agressões e, ainda nesta sexta, esteve, acompanhada dos membros da Comissão da OAB, no 6º Distrito Policial, delegacia da região onde a situação aconteceu, para formalizar a denúncia.

A vítima relatou que almoçava com a namorada, quando um senhor que estava na mesa da frente começou a proferir insultos ao casal. O homem se reportou até as duas e começou a falar que as mulheres deveriam parar de trocar carícias e se retirar do restaurante.

Depois de ouvir diversas agressões verbais, a vítima conseguiu pegar o celular e começou a registrar os insultos. No vídeo, é possível ouvir algumas ofensas. O homem diz que “não é obrigado a assistir àquelas cenas”, que tinha “nojo” e que “não tinha medo dos Direitos Humanos”. A advogada informou que minutos após começar a filmar a situação, o homem se retirou do estabelecimento. Ele ainda não foi identificado.

“A Comissão prestou apoio à vítima no momento da formalização da denúncia, através do registro do Boletim de Ocorrência e, a partir de agora, vamos continuar a acompanhar o caso, bem como apurar e cobrar do delegado que ficará responsável pela investigação, para que sejam tomadas as medidas cabíveis contra o agressor”, afirmou Marcus Vasconcelos, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB/AL.

Fonte: Comunicação OAB Alagoas