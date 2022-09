No Senado: Renan Filho afirma que trabalhará para ampliar rede e serviços de Saúde

Em mais um dia de agenda cheia em Maceió, neste sábado (10), o candidato a senador Renan Filho (MDB) dialogou com a população da capital em eventos de campanha de pleiteantes a deputado estadual e federal. Ao lado do governador e candidato à reeleição Paulo Dantas (MDB), Renan foi recepcionado por centenas de pessoas e destacou que o futuro da saúde pública em Alagoas, com a eleição de ambos, será de ampliação da rede e dos serviços ofertados.

Governador por dois mandatos seguidos, até o início deste ano, Renan Filho relembrou que o estado estava parado no tempo, sem equipamentos públicos e profissionais para assistir à população, e que seu trabalho em Brasília terá a saúde alagoana como uma das principais metas. “Quem tem menos de 50 anos de idade, em Maceió, nunca tinha visto ser construído, do zero, um hospital público na nossa capital. A gente tinha só um hospital para fazer quase tudo, e não tinha nenhuma UPA”, lembrou, citando a construção e entrega dos Hospitais da Mulher, Metropolitano, da Criança e do Coração, e de sete Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) só em Maceió.

“Para dar continuidade a esses investimentos, me comprometi com o governador Paulo Dantas que vou usar o meu mandato em Brasília para a gente construir público, 100% SUS, com concurso e tratamento de ponta, o primeiro Hospital do Câncer do Estado de Alagoas”, afirmou. Renan destacou que todo o esforço no Senado será dedicado ao benefício do estado e dos alagoanos: “Não quero ser senador da República para ir embora para Brasília. O povo de Alagoas quer um senador que trabalhe em Brasília, que viabilize os recursos lá, mas que esteja aqui ajudando Paulo Dantas a colocar nossa Alagoas para frente. E é exatamente isso que eu vou fazer”.

Servidor da Saúde municipal de Maceió, lotado na região Norte da cidade, Paulo Torres era um dos que prestigiaram o evento dos candidatos Dudu e Gaby Ronalsa, que disputam, respectivamente, cadeiras como deputado estadual e federal. O funcionário público afirma que acompanha o trabalho de Renan Filho e confia na competência do candidato. “Conheço o trabalho de Renan Filho e vi como o Governo do Estado fez muito e pode fazer muito mais por Alagoas. Os novos hospitais são maravilhosos e, graças ao trabalho de Renan Filho, estamos aí com 25 mil vidas salvas só na pandemia”, declarou.

O candidato à reeleição como governador Paulo Dantas, anunciou que serão construídas mais três UPAs e novos hospitais, entre eles o do Idoso, projeto iniciado na gestão Renan Filho, e o do Câncer, que, segundo ele, será um dos maiores investimentos do Estado na área. “Na Saúde, estamos com a Maratona de Cirurgias, que já fez mais de 3 mil cirurgias e vai zerar a fila até dezembro deste ano. Já tivemos a alegria de inaugurar o Hospital do Coração e vamos construir mais. Um dos nossos compromissos prioritários é não permitirmos que nada pare. Estamos tocando 339 obras em Alagoas”, concluiu.

