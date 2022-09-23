Prefeitura de Penedo divulga lista de selecionados para cursos de Vendedor e de Assistente Administrativo
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (Sedecin) divulga nesta sexta-feira, 23, a relação do pessoal selecionado para os cursos gratuitos ofertados por meio do Senac Alagoas.
A qualificação profissional em Vendedor e Assistente Administrativo começa na próxima segunda-feira, 26, na Biblioteca de Cultura e Arte de Penedo, localizada ao lado da agência dos Correios, Centro Histórico de Penedo.
Confira abaixo a lista dos selecionados em cada curso
SELECIONADOS PARA O CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
LOCAL: BIBLIOTECA (AO LADO DOS CORREIOS)
INICIO: 26/09/2022 TÉRMINO: 07/12/2022
HORÁRIO: 08h às 12h de Segunda a Sexta
ARIANE SANTOS DAS CHAGAS DAMIÃO
ARLYANA MARRY SANTOS MENEZES
ARYANNE RAQUEL SILVA FERREIRA
CAMILA TAWANY DOS SANTOS DE FARIAS
CINTIA CIBELE FERREIRA DOMINGOS
DEBORA FERREIRA DA SILVA
EMILIO HENRIQUE BATISTA ALVES
EMYLY DAYANE GOMES SANTOS
EVILYN MAYARA DA SILVA ALVES
IVANICE DE OLIVEIRA FEITOSA
JABSON BATISTA SANTOS
JEANE BATISTA DOS SANTOS
JOÃO LEONARDO GOMES SANTOS
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR
JÚLIO CESAR FARIAS DOS SANTOS
KAMILLY VICTÓRIA SANTOS TOMAZ
KAMYLLE GABRIELLE DE SOUZA BATISTA
KARINE HENRIQUE DOS SANTOS
LEANDRO SANTOS DE FARIAS
LUANY DOS SANTOS COSTA
LUIZA ADRIELLE SANTOS DA MATA
MARIA MILLENE DE GOES SANTOS
RAISA NERIS BISPO
THALYSSON LUAN DOS SANTOS TRINDADE
WALQUIRIA MOREIRA BISPO
SELECIONADOS PARA O CURSO DE VENDEDOR
LOCAL: BIBLIOTECA (AO LADO DOS CORREIOS)
INICIO: 26/09/2022 TÉRMINO: 07/12/2022
HORÁRIO: 18h às 21h de Segunda a Sexta
ALANE KELLY DOS SANTOS
ANA LUIZA DOS SANTOS
ARTUR BEZERRA FERNANDES
CAMILE VICTORIA ALMEIDA SANTOS
CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS
CAUÊ ARLAN DOS SANTOS GONÇALVES
DAYANE DA SILVA SANTOS
DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS
JAIRLE THAYNA DA SILVA LIRA
JOÃO BATISTA LIMA NETO
LAILA DIAS SANTOS
LUCAS RAPHAEL DE SOUZA PEREIRA
MARIA ANDRESSA DOS SANTOS
SAMMY APRIGIO TEXEIRA
WESLEY DE OLIVEIRA
Fonte: Secom PMP