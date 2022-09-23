Prefeitura de Penedo divulga lista de selecionados para cursos de Vendedor e de Assistente Administrativo

23 de setembro de 2022
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A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (Sedecin) divulga nesta sexta-feira, 23, a relação do pessoal selecionado para os cursos gratuitos ofertados por meio do Senac Alagoas.

 

A qualificação profissional em Vendedor e Assistente Administrativo começa na próxima segunda-feira, 26, na Biblioteca de Cultura e Arte de Penedo, localizada ao lado da agência dos Correios, Centro Histórico de Penedo.

 

Confira abaixo a lista dos selecionados em cada curso

 

SELECIONADOS PARA O CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

 

LOCAL: BIBLIOTECA (AO LADO DOS CORREIOS)

INICIO: 26/09/2022 TÉRMINO: 07/12/2022

HORÁRIO: 08h às 12h de Segunda a Sexta

 

ARIANE SANTOS DAS CHAGAS DAMIÃO

ARLYANA MARRY SANTOS MENEZES

ARYANNE RAQUEL SILVA FERREIRA

CAMILA TAWANY DOS SANTOS DE FARIAS

CINTIA CIBELE FERREIRA DOMINGOS

DEBORA FERREIRA DA SILVA

EMILIO HENRIQUE BATISTA ALVES

EMYLY DAYANE GOMES SANTOS

EVILYN MAYARA DA SILVA ALVES

IVANICE DE OLIVEIRA FEITOSA

JABSON BATISTA SANTOS

JEANE BATISTA DOS SANTOS

JOÃO LEONARDO GOMES SANTOS

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR

JÚLIO CESAR FARIAS DOS SANTOS

KAMILLY VICTÓRIA SANTOS TOMAZ

KAMYLLE GABRIELLE DE SOUZA BATISTA

KARINE HENRIQUE DOS SANTOS

LEANDRO SANTOS DE FARIAS

LUANY DOS SANTOS COSTA

LUIZA ADRIELLE SANTOS DA MATA

MARIA MILLENE DE GOES SANTOS

RAISA NERIS BISPO

THALYSSON LUAN DOS SANTOS TRINDADE

WALQUIRIA MOREIRA BISPO

 

 

SELECIONADOS PARA O CURSO DE VENDEDOR

 

LOCAL: BIBLIOTECA (AO LADO DOS CORREIOS)

INICIO: 26/09/2022 TÉRMINO: 07/12/2022

HORÁRIO: 18h às 21h de Segunda a Sexta

 

ALANE KELLY DOS SANTOS

ANA LUIZA DOS SANTOS

ARTUR BEZERRA FERNANDES

CAMILE VICTORIA ALMEIDA SANTOS

CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS

CAUÊ ARLAN DOS SANTOS GONÇALVES

DAYANE DA SILVA SANTOS

DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS

JAIRLE THAYNA DA SILVA LIRA

JOÃO BATISTA LIMA NETO

LAILA DIAS SANTOS

LUCAS RAPHAEL DE SOUZA PEREIRA

MARIA ANDRESSA DOS SANTOS

SAMMY APRIGIO TEXEIRA

WESLEY DE OLIVEIRA

 

 

 

Fonte: Secom PMP

23 de setembro de 2022
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