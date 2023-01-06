OparaNews realiza evento Destaques 2022

6 de janeiro de 2023
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Na última quarta-feira, 04, o portal de noticias OparaNews, realizou o evento Destaques 2022. Vários segmentos da sociedade foram homenageados, seja na classe social, política e econômica.

 

Confira abaixo os destaques de 2022 do site OparaNews:

 

 

  • SKALA MODAS
  • STUDIO JANE GONÇALVES
  • FOCO SISTEMAS (AUTOMAÇÃO COMERCIAL)
  • ACADEMIA PENEDO FITNEES
  • CLÍNICA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL – RESPONSÁVEL DR. ª FABRICIA BARROS ALVES COELHO
  • RC LANCHES
  • 2C COSMÉTICOS & CIA
  • ATELIÊ FABIANA GONÇALVES
  • ISIS PERSONALIZADOS
  • WLR ENERGÉTICA
  • ASAS TURISMO
  • OUSHE BURGUER
  • SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – IVO COSTA
  • SECRETÁRIO DE ESPORTES – GIVALDO VASCONCELOS
  • CHEFE DE GABINETE – PEDRO SOARES
  • PREFEITO DE PENEDO (RONALDO LOPES)
  • VEREADOR BILI MARQUES
  • VEREADOR RODRIGO REGUEIRA
  • VEREADOR DR. EPSON
  • VEREADOR MESSIAS DA FILÓ
  • VEREADOR ERNANDE PINHEIRO
  • SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO – KIM EMMANUEL
  • PRESIDENTE DO SPORT CLUB PENEDENSE – AERTON REIS
  • NEIDE DO CONSELHO
  • LEGAL FARMA
  • CORRETOR DE IMÓVEL – DIOGO FARIAS
  • RESTAURANTE PRATO CHEIO
  • DR. CLAUDEMIRO AVELINO
  • VICE PREFEITO DE PENEDO – JOÃO LUCAS
  • DEPUTADO FEDERAL – MARX BELTRÃO
  • PSICÓLOGO – VINICIUS BARBOSA
  • ASSISTENTE SOCIAL – GILVANIA FAGUNDES
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVA – MARIA POLIANA DOS SANTOS
  • AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ
  • PROJETO MÃOS QUE ABRAÇAM
  • GERENTE LOJAS GUIDO – SYVANRLEI MENEZES DE MACEDO
  • GERENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – WELIKY FARIAS VIEIRA
  • BURITI EMPREENDIMENTO
  • CORRETOR DE IMÓVEIS BURITI – ROGERINHO
  • INÊS MARINHO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
  • ANGELO SANTOS (DIRETOR DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA DA SEMED)
  • ADVOGADO – FRANCISCO LEMOS DE OLIVEIRA
  • LUCIANO LUCENA (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PENEDO)
  • RONALDO VICENTE (DIRETOR DA ESCOLA ESTADUAL DR. ALCIDES ANDRADE)
  • JORGE LUIZ DOS SANTOS (GERENTE DA 9ª GERE)
  • ALCIDES REGUEIRA (OVO DA MADRUGADA)
  • PERSONAL ERIC ALVES SANTOS – CENTRO DE TREINAMENTO TEAM ALVES
  • CENTRAL MOTO PEÇAS
  • A CAVALCANTE GIRO DA SORTE
  • GEOVANE BUFFET
  • ZÉ GOMES TAXISTA
  • HCL PROTEÇÃO VEICULAR
  • SERVIÇO GERAIS DA ESC. COSTA MANGABEIRA – JOSIMERY DOS SANTOS SILVA
  • SERVIÇO GERAIS DA ESC. COSTA MANGABEIRA – ELENIR MARIA ROGÉRIO DA SILVA
  • GERENTE SUPERMERCADO KIBARATO – ALEX MARTINS
  • DISTRIBUIDORA DE ÁGUA TROPICAL
  • EMPRESÁRIO PAULO PASSOS
  • VOLUNTÁRIA DO MP NAS ÁREAS: CIDADANIA, IDOSO E SAÚDE – DANIELLY GARCIA DE OLIVEIRA SANTOS
  • EMPRESÁRIO ERINALDO DA COSTA QUINTINO
  • GERENTE SUPERMERCADO TODO DIA – JONAS TADEU MARTINS
  • FREI LENILSON – VIGÁRIO DO CONVENTO NOSSA SENHORA DOS ANJOS
  • FREI JANAEL GUARDIÃO DO CONVENTO NOSSA SENHORA DOS ANJOS
  • CLAUDIANA BARBOSA – CORRETORA DE IMÓVEIS

 

 

 

por Redação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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