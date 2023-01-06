OparaNews realiza evento Destaques 2022
Na última quarta-feira, 04, o portal de noticias OparaNews, realizou o evento Destaques 2022. Vários segmentos da sociedade foram homenageados, seja na classe social, política e econômica.
Confira abaixo os destaques de 2022 do site OparaNews:
- SKALA MODAS
- STUDIO JANE GONÇALVES
- FOCO SISTEMAS (AUTOMAÇÃO COMERCIAL)
- ACADEMIA PENEDO FITNEES
- CLÍNICA DE HARMONIZAÇÃO FACIAL – RESPONSÁVEL DR. ª FABRICIA BARROS ALVES COELHO
- RC LANCHES
- 2C COSMÉTICOS & CIA
- ATELIÊ FABIANA GONÇALVES
- ISIS PERSONALIZADOS
- WLR ENERGÉTICA
- ASAS TURISMO
- OUSHE BURGUER
- SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – IVO COSTA
- SECRETÁRIO DE ESPORTES – GIVALDO VASCONCELOS
- CHEFE DE GABINETE – PEDRO SOARES
- PREFEITO DE PENEDO (RONALDO LOPES)
- VEREADOR BILI MARQUES
- VEREADOR RODRIGO REGUEIRA
- VEREADOR DR. EPSON
- VEREADOR MESSIAS DA FILÓ
- VEREADOR ERNANDE PINHEIRO
- SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO – KIM EMMANUEL
- PRESIDENTE DO SPORT CLUB PENEDENSE – AERTON REIS
- NEIDE DO CONSELHO
- LEGAL FARMA
- CORRETOR DE IMÓVEL – DIOGO FARIAS
- RESTAURANTE PRATO CHEIO
- DR. CLAUDEMIRO AVELINO
- VICE PREFEITO DE PENEDO – JOÃO LUCAS
- DEPUTADO FEDERAL – MARX BELTRÃO
- PSICÓLOGO – VINICIUS BARBOSA
- ASSISTENTE SOCIAL – GILVANIA FAGUNDES
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVA – MARIA POLIANA DOS SANTOS
- AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ
- PROJETO MÃOS QUE ABRAÇAM
- GERENTE LOJAS GUIDO – SYVANRLEI MENEZES DE MACEDO
- GERENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – WELIKY FARIAS VIEIRA
- BURITI EMPREENDIMENTO
- CORRETOR DE IMÓVEIS BURITI – ROGERINHO
- INÊS MARINHO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- ANGELO SANTOS (DIRETOR DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA DA SEMED)
- ADVOGADO – FRANCISCO LEMOS DE OLIVEIRA
- LUCIANO LUCENA (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PENEDO)
- RONALDO VICENTE (DIRETOR DA ESCOLA ESTADUAL DR. ALCIDES ANDRADE)
- JORGE LUIZ DOS SANTOS (GERENTE DA 9ª GERE)
- ALCIDES REGUEIRA (OVO DA MADRUGADA)
- PERSONAL ERIC ALVES SANTOS – CENTRO DE TREINAMENTO TEAM ALVES
- CENTRAL MOTO PEÇAS
- A CAVALCANTE GIRO DA SORTE
- GEOVANE BUFFET
- ZÉ GOMES TAXISTA
- HCL PROTEÇÃO VEICULAR
- SERVIÇO GERAIS DA ESC. COSTA MANGABEIRA – JOSIMERY DOS SANTOS SILVA
- SERVIÇO GERAIS DA ESC. COSTA MANGABEIRA – ELENIR MARIA ROGÉRIO DA SILVA
- GERENTE SUPERMERCADO KIBARATO – ALEX MARTINS
- DISTRIBUIDORA DE ÁGUA TROPICAL
- EMPRESÁRIO PAULO PASSOS
- VOLUNTÁRIA DO MP NAS ÁREAS: CIDADANIA, IDOSO E SAÚDE – DANIELLY GARCIA DE OLIVEIRA SANTOS
- EMPRESÁRIO ERINALDO DA COSTA QUINTINO
- GERENTE SUPERMERCADO TODO DIA – JONAS TADEU MARTINS
- FREI LENILSON – VIGÁRIO DO CONVENTO NOSSA SENHORA DOS ANJOS
- FREI JANAEL GUARDIÃO DO CONVENTO NOSSA SENHORA DOS ANJOS
- CLAUDIANA BARBOSA – CORRETORA DE IMÓVEIS
por Redação