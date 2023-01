Maia Produções e Sport Club Penedense formalizam parceria durante reunião em Penedo

Um acordo firmado ainda na época da campanha para a presidência do Sport Club Penedense começa a sair do papel. Durante uma reunião realizada na manhã desta quinta, 19, no salão do Hotel São Francisco, a parceria entre o time mais antigo de Alagoas e as empresas do digital influencer Carlinhos Maia foi concretizada.

Durante a reunião, o presidente do clube Aérton Reis, que estava acompanhado do consultor de marketing Rennan Moura, explicou para a manager da Maia Produções, Mariana Tavares, e ao advogado Luiz Guzman, a importância dessa parceria, que somada a outras, deve contribuir para que o Penedense possa voltar a brilhar na elite do futebol alagoano.

Ainda durante o encontro, Aérton Reis salientou que além de preparar o time para que ele possa voltar a participar da 1ª divisão do Campeonato Alagoano, essa nova diretoria tem também o objetivo de investir cada vez mais na base, para que o clube seja cada vez mais fortalecido, com a revelação de atletas da casa, assim como passado, quando do elenco ribeirinho saiu atletas que brilham na atualidade, em grandes gramados nacionais e também do exterior.

Ainda de acordo com o presidente Aérton Reis, com a formalização dessa parceria, o Sport Club Penedense irá retribuir esse apoio disponibilizando vagas nas escolinhas de futebol para crianças carentes de Penedo, de forma gratuita.

“É nosso dever retribuir essa confiança depositada em nossa equipe, então assumimos esse compromisso de disponibilizar vagas nas escolinhas que temos parcerias e que são formadoras da nossa base”, explicou o presidente.

“Carlinhos Maia vem se relacionando cada vez mais os penedenses, mostrando ser realmente um amante da sua terra. Por ser natural de Penedo ele já gera uma visibilidade nacional a cidade e, agora, dará alegrias aos torcedores do Sport Club Penedense. É visível o sentimento do influencer com seu lugar, e agora percebemos a reciprocidade dos penedenses. Carlinhos Maia, que é o maior digital influencer do mundo, tem um carinho especial com o clube onde desde a infância já participava dos desfiles cívicos ostentando a bandeira do Sport Club Penedense e sempre vem ajudando o clube de diversas formas ao longo desses anos”, finalizou Aérton Reis.

