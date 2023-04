Zeca Baleiro é atração artística nacional da FliPenedo 2023

A edição 2023 da Festa Literária de Penedo (FliPenedo) traz para a cidade berço da cultura alagoana o músico Zeca Baleiro, artista que se apresenta na noite de sábado, 06 de maio.

O show aberto ao público acontece no palco que será instalado no Largo São Gonçalo, Centro Histórico, mesmo local da apresentação de artistas alagoanos, entre eles Júnior Almeida, Wado, MC Tribo, Rogério Dias e banda Poesia Musicada no Pandeiro.

A FliPenedo 2023 começa no dia 03 de maio, com feira de livros e exposição na Tenda Literária no calçadão do Largo São Gonçalo, destacando o legado dos alagoanos Jorge de Lima, 130 anos de nascimento do poeta, e do historiador, poeta e compositor penedense Ernani Méro.

A programação que destaca os autores alagoanos Jorge de Lima e Ernani Méro também acontece no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, Theatro Sete de Setembro, Casa de Aposentadoria e auditório da Faculdade Raimundo Marinho.

A Festa Literária de Penedo foi criada no governo Ronaldo Lopes/João Lucas para incentivar o gosto pela literatura, evento inserido no calendário anual da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), com acesso gratuito em todas as atividades.

Tem muita contação de história, oficina de escrita criativa, palestra, recital, mesa de debates, espetáculo teatral, show musical, apresentação de grupos da cultura popular e lançamento de livros.

E quem quiser apresentar sua obra literária, deve entrar em contato até o dia 02 de maio, pelo e-mail semclej@penedo.algov.br

A novidade este ano da FliPenedo é a descentralização das ações, com atividades agendadas para o Centro Juvenil Maria Auxiliadora, instituição de assistência social que funciona na parte alta da cidade, na Vila Matias.

Confira a programação completa da Festa Literária de Penedo 2023.

Quarta-Feira, 03 de Maio

Tenda Literária – Feira de Livros e Exposição do painel da linha do tempo da vida e obra de Jorge de Lima, a partir das 8 horas, no Largo São Gonçalo

Contação de histórias – Fatima Maia no Centro de Convenções (08h, 9h30, 15h30)

Apresentação Cultural Popular no Centro de Convenções (09 horas e 15 horas)

Inclusão Social a partir da Contação de Histórias – Vera Leide Nazaré, no Centro Juvenil Maria Auxiliadora/Vila Matias, às 10 horas

Mesa “Oralituras” – Arriete Vilela, Vitória Rodrigues, Linete Matias e mediação de Marta Eugênia Oliveira, no Theatro Sete de Setembro, às 14 horas

Mesa “Jorge de Lima e as Alagoas Profunda”, com Prof. Dr. Edson Bezerra, Prof PhD Marcos Vasconcelos e mediação de Paulo Poeta, no Theatro Sete de Setembro, às 15h

Mesa “Qual é o papel das Academias e Associações de Letras de Alagoas”, com Rostand Lanverly (AAL), Moezio de Vasconcelos (APLACC) e Maria das Graças Santos (APEP) e mediação de Carlito Lima, no Theatro Sete de Setembro, a partir das 16 horas

Abertura Oficial da FliPenedo 2023 no Theatro Sete de Setembro, às 18 horas

Palestra “Ernani Méro – Histórias de Penedo, Visão do Mundo”, por Ricardo Méro, no Theatro Sete de Setembro, às 19 horas

Show Musical de Vitoria Rodrigues, poetisa alagoana da cultura popular, com projeção nacional, no palco do Largo de São Gonçalo, a partir das 21 horas

Quinta-feira, 04 de Maio

Tenda Literária com Feira de Livros e Exposição do painel da linha do tempo da vida e obra de Jorge de Lima, a partir das 8 horas, no Largo São Gonçalo

Contação de histórias – Companhia Literando, no Centro de Convenções (08h e 14h)

Apresentação Cultural Popular no Centro de Convenções (9 horas e 15 horas)

Contação de histórias – Flora e Alecrim, no Centro de Convenções (9h30 e 15h30)

Mesa “Diversidade e Produção Literária”, com Íris Florescer, José Carlos Honório e mediação Ana Claudia Aymoré no Theatro Sete de Setembro, às 10 horas.

Oficina de Escrita Criativa/Poesia – Monitor Luís Pimentel no auditório da Casa de Aposentadoria, das 10h às 12 horas. Inscrição no local para 15 vagas.

Mesa “130 anos de Jorge de Lima”, com Milton Rosendo, Niraldo Farias e mediação de José Inácio, no Theatro Sete de Setembro, a partir das 14 horas.

Mesa “História Regional”, com Luana Teixeira, Mônica Carvalho e mediação de Maurício Melo Júnior, no Theatro Sete de Setembro, às 15 horas.

Mesa “História, Outras Formas de Contar”, com Jean Lenzi, Mário Hélio e mediação de Maurício Melo Júnior, no Theatro Sete de Setembro, a partir das 16 horas

Mesa “Composição Musical e Poesia”, com Wado, Rogério Dias, MC Tribo e mediação do Professor Marcos Moreira, no Theatro Sete de Setembro, às 17 horas

Mesa “Gestão Cultural e Festas Literárias”, com Teresa Machado, Marta Eugênia e mediação de Marcos Melo Júnior no Theatro Sete de Setembro, às 18h30

Apresentação Teatral “Maria Quitéria”, seguida de debate sobre a heroína baiana com responsáveis pelo espetáculo no Centro de Convenções, às 19 horas

Show Musical com Rogério Dias e Banda Poesia Musicada no Pandeiro, MC Tribo e Wado no palco do Largo de São Gonçalo, às 21 horas

Sexta-feira, 05 de Maio

Tenda Literária com Feira de Livros e Exposição do painel da linha do tempo da vida e obra de Jorge de Lima, a partir das 8 horas, no Largo São Gonçalo

Chá Literário “Tricotando: Fios que Atravessam o Tempo” com Ana Neila Torquato, Hozana Costa e Rose Costa, no Theatro Sete de Setembro, às 8 horas

Guerreiro Treme Terra/Mestre Chica no Theatro Sete de Setembro, às 9 horas

Teatro – Chico de Assis conta Jorge de Lima e a Invenção da Poesia, no Centro de Convenções (8 horas, 9h30 e 15h30)

Lançamento de Livros no Theatro Sete de Setembro às 09 e 11 horas

Oficina de Escrita Criativa/Crônicas – Monitor Maurício Melo Júnior, na Casa de Aposentadoria, das 10h às 12 horas, inscrição no local para 15 vagas.

Mesa “Composição e Poesia”, com Júnior Almeida, Fernando Fiuza, Allê o Santo e Elaine Kundera, com mediação do Maestro Luiz Martins, no Theatro Sete de Setembro, a partir das 14 horas.

Apresentação da peça teatral “Maria Quiéria” no Centro Juvenil Maria Auxiliadora/Vila Matias, às 14 horas, seguida de debate com responsáveis pela produção do espetáculo

Apresentação Cultural Popular no Centro de Convenções (15 horas)

Mesa “Novas Formas de Editoração”, com Patrycia Monteiro, Eduardo Lacerda, José Carlos Honório e mediação de Gustavo Felíssimo, no Theatro Sete de Setembro, às 16 horas.

Mesa “Afrografias”, com a Professora Dra. Daniela Beny, Professor. Ms. Jeamerson Nascimento, Prof. Ms. Jadiel Ferreira e mediação do Prof. Dr. Anderson Almeida, no Theatro Sete de Setembro, às 17 horas.

Palestra “Jorge Lima, o artista plástico”, com o jornalista e cartunista Ênio Lins, no Theatro Sete de Setembro, às 18 horas

Concerto com duo Maestro Luiz Martins e Selma Britto no Theatro Sete de Setembro, às 19 horas

Mesa “Cinema e Literatura”, com Chico de Assis, Ninho Moraes e medição de Sérgio Onofre, coordenador do Circuito Penedo de Cinema, no auditório da Faculdade Raimundo Marinho, às 19 horas

Recital de Poesia no palco do Largo de São Gonçalo, às 20 horas

Show Musical – Júnior Almeida no palco do Largo de São Gonçalo, às 21 horas

Sábado, 06 de Maio

Tenda Literária com Feira de Livros e Exposição do painel da linha do tempo da vida e obra de Jorge de Lima, no Largo São Gonçalo

Mesa “Conversa com Zeca Baleiro”, no Centro de Convenções, às 15 horas

Apresentação Cultural Popular no Centro de Convenções, às 18 horas

Cerimônia de encerramento no Theatro Sete de Setembro, às 19 horas

Sarau Literário no Palco Cultural do Largo de São Gonçalo às 20 horas

Show Musical com Zeca Baleiro no Palco Cultural do Largo de São Gonçalo, às 21 horas

Fonte: Secom/PMP