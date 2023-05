Penedense vence jogo treino por 5 a 1

O Sport Club Penedense segue sua preparação para a disputa do Campeonato Alagoano da Segunda Divisão de 2023.

Neste domingo, 28, o time ribeirinho realizou um jogo treino com a equipe Saobrazense de São Brás. A partida terminou 5 a 1 para o Penedense. O Jogo foi realizado no campo do SESI e contou com um público modesto.

Os gols da partida foram marcados por: Geo, Buga, Dakson, Neto e Jefinho para o Penedense, enquanto que Neto descontou para a equipe de São Braz.

O técnico do Penedense, Jaelson Marcelino, iniciou a partida com: Bruno, Igor, Leo, Cavalo e Pedrinho. Buga, Dakson, Tesouro e Didinho. Geovanio e Neto.

A diretoria do Penedense ainda não confirmou oficialmente mas provavelmente no próximo dia 4 de junho o time fará um amistoso contra o Sub-20 do CSA. Devido às chuvas que vem caindo em Penedo não se sabe se acontecerá no SESI ou no novo gramado do Estádio Dr. Alfredo Leahy.

O Penedense estreia no Alagoano da Segunda Divisão no dia 11 de junho, em Penedo, contra a equipe do Guarani.

por Redação