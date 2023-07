Sine Alagoas está com mais de 360 vagas de emprego abertas

Com várias oportunidades para o setor da construção civil e empregabilidade pessoas com deficiência, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Qualificação (Seteq), por meio do Sine Alagoas, está com 362 vagas de emprego para Maceió, e duas vagas de estágio. Oportunidades estão disponíveis a partir desta segunda-feira (17), para candidatos com ensino fundamental ao nível superior.

Para aqueles que estão cursando administração ou contabilidade, o Sine tem duas vagas de estágio, em Maceió. Já para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho e também para quem busca outras experiências de atuação, existem vagas para o setor de: Departamento Pessoal, os cargos de ajudante de obra, pedreiro, jardineiro, assistente financeiro e arquiteto.

Há ainda 80 vagas destinadas para as pessoas com deficiência (PcD), no cargo de operador de telemarketing e outras oportunidades distribuídas em supermercado e construtora. Para concorrer, os interessados podem enviar o currículo para o e-mail sinealagoas@trabalho.al.gov.br, informando a vaga que deseja se candidatar no assunto do e-mail. Os candidatos ainda podem se dirigir aos postos de atendimento do Sine Alagoas distribuídos por todo o estado.

Em Maceió, nas Centrais Já! dos shoppings Farol, Maceió e Pátio, além da unidade do Jaraguá. Já no interior, as unidades estão nas cidades de Arapiraca, Coruripe, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema e Teotônio Vilela, e nas Centrais Já! dos municípios de Porto Calvo, União dos Palmares e Delmiro Gouveia. Mais informações podem ser obtidas pelo número (82) 98752-2397.

No atendimento presencial, o trabalhador precisa levar os seguintes documentos: identidade (RG), CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, currículo atualizado e comprovantes de cursos, caso tenha feito. Quem não possui o currículo profissional, a equipe do Sine Alagoas auxilia na criação do documento. Todos os serviços são oferecidos de forma gratuita.

Lista de Vagas

Estágio em Administração ou Contabilidade – 2

Supermercado (PcD) – 10

Construtora (PcD) – 20

Operador de Telemarketing – 250 e 50 (PcD)

Departamento Pessoal – 1

Ajudante de Obra – 5

Pedreiro – 2

Jardineiro – 4

Assistente Financeiro – 2

Arquiteto – 1

Propagandista Instrumentador – 2

Auxiliar de Cozinha – 2

Motorista de Caminhão – 2

Armador – 6

Ajudante de Carpinteiro – 5

Fonte: Gazetaweb *COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA ALAGOAS