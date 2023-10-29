Site OparaNews realiza evento Destaques 2023

29 de outubro de 2023
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Em uma solenidade bastante concorrida, o portal de notícias OparaNews realizou o evento Destaques 2023 na última sexta-feira, 27.

 

O evento aconteceu no pátio da Igreja Nossa Senhora dos Anjos (Convento). A premiação contemplou várias pessoas de diversos segmentos da sociedade penedense.

 

Confira abaixo os Destaques 2023.

 

JOSUÉ MARQUES DA SILVA VEREADOR POR PENEDO
MARIVAL OLIVEIRA SANTOS VEREADOR POR PENEDO
ERNANDE GAMA PINHEIRO VEREADOR POR PENEDO
DERIVAN THOMAZ VEREADOR POR PENEDO
MARCELO LINS PEREIRA VEREADOR POR PENEDO
MANOEL MESSIAS LIMA VEREADOR POR PENEDO
JOSÉ EPSON VALENTE COSTA VEREADOR POR PENEDO
IVO CARLOS MOURA COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PENEDO
JOÃO FERREIRA DA SILVA (IRMÃO JOÃO) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE PENEDO
MARIA TERESA MACHADO PEREIRA TENÓRIO SÁ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE DE PENEDO
JAIR GALVÃO FREIRE NETO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DE PENEDO
WANINNA PRYSCILLA SANTOS MENDONÇA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENEDO
MARIANA MARINILIA CALIXTO BARBOSA VITORINO SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER DE PENEDO
ANA TERESA KOENIGKAN VIEIRA MACHADO LOPES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE PENEDO
PEDRO SOARES DA SILVA NETO CHEFE DE GABINETE CIVIL DO PREFEITO RONALDO LOPES
JOÃO LUCAS LINS DE QUEIROZ VICE-PREFEITO DE PENEDO
RONALDO PEREIRA LOPES PREFEITO DE PENEDO
GUILHERME RESSURREIÇÃO LOPES SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SAÚDE DE ALAGOAS
GUSTAVO RESSURREIÇÃO LOPES DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE ALAGOAS (IMA)
AERTON REIS PRESIDENTE DE CLUBE (SPORT CLUB PENEDENSE)
DIEGO RAFHAELL LINS SILVA CONTADOR
INES MARINHO PEIXOTO VASCONCELOS EMPRESÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
RODOLFO CAVALCANTE EMPREENDEDOR – VILA DÃO PEDU
PANIFICAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
DR. CLAUDEMIRO AVELINO DE SOUZA JUIZ DE DIREITO
NIVALDO DOS ANJOS EMPRESÁRIO – BALNEÁRIO SANTA AMÉLIA
FRANCISCO LEMOS DE OLIVEIRA JUNIOR ADVOGADO
SILVANEIDE PEREIRA GESTORA ESCOLAR
ANABEL VICENTE SANTOS COORDENADORA DE ENSINO
WELIKY FARIAS VIEIRA GERENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PENEDO
AUGUSTO CESAR EMPRESÁRIO – FARMÁCIA PHARMAVIDA
CARLOS MOURA DIRETOR – USINA CAETÉ/MARITUBA
ANA LUIZA ARAÚJO FREIRE SOARES PRESIDENTE DO SINDLOJAS PENEDO
VINICIUS BARBOSA PSICÓLOGO
ALEXANDRE MALTA EMPREENDEDOR – BISCOITO CASEIRO D’LICIA
HCL – PROTEÇÃO VEICULAR  
RODRIGO LIRA BELO EMPRESÁRIO – FUNERÁRIA SANTA LUZIA
NEIDE DO CONSELHO  
RENNAN MOURA MARKETING/PRODUTOR DE EVENTOS
DR. DIEGO SOUZA EMPRESÁRIO – SALLUTE CLINICA MÉDICA
PEDRO FELIPE QUEIROZ DE AZEVEDO SANTOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PENEDO
AMANDA ANDREA SANTOS LIMA LOBO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PENEDO / PROVEDORA DA SANTA CASA DE PENEDO
VALÉRIA CRUZ REIS COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PENEDO
DR. ª WIANARA OLIVEIRA CIRURGIÃ DENTISTA
JOANILSON SAMPAIO COSTA JUNIOR SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE PENEDO
PAULO GILVAN DIRETOR DE TRÂNSITO DE PENEDO
ALINE CASTRO EMPRESÁRIA – CESTÃO O BARATEIRO
ÓTICAS DINIZ  
TRIP 10 TECNOLOGIA SERVIÇO DE TRANSPORTE
JONES DANTAS CAVALCANTE EMPRESÁRIO E PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROGÉRIO LUIZ DOS SANTOS CORRETOR DE IMÓVEIS E PERITO JUDICIAL
LENISON DOS SANTOS 100% PENEDENSE BARBEIRO, EDUCADOR E PALESTRANTE PELA OLDSCHOOL ACADEMY
FOCO SISTEMAS AUTOMAÇÃO COMERCIAL
SYVANRLEI MENEZES DE MACEDO GERENTE DE LOJA – LOJAS GUIDO
SKALA MODAS LOJA DE CONFECÇÕES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS
ELIANA RÊGO CAVALCANTI EMPREENDEDORA/CEO DA FORT3 SOLAR
OUSHE BURGUER HAMBURGUERIA
2C COSMÉTICOS & CIA LOJA DE COSMÉTICOS E MAQUIAGEM
LIBERTY TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
VIRGULINO BAR E RESTAURANTE
DOM GUGA RESTAURANTE SELF – SERVICE
INFORGRAPH GRÁFICA
GALPÃO ZURETA LOJA DE ARTESANATO
PRESTEK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET
CLÍNICA CINTIA PAULINO ESTÉTICA – EMAGRECIMENTO – FISIOTERAPIA
ÂNGELO SANTOS DIRETOR DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DE PENEDO
MAY CLOSET  
DR. FRANCISCO COSTA CARDIOLOGISTA
LUCIANA ALVES COSTA ADVOGADA
PAULO PASSOS EMPRESÁRIO NEOPOLITANO
CRISTIANE ARAÚJO NEUROLOGISTA
VALMIR CAVALCANTE EMPRESÁRIO – A CAVALCANTE
ALFREDO PEREIRA PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PENEDO
ANDRESA SANTOS LIMA MENDES DIRETORA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO
ALEX MARTINS GERENTE DE SUPERMERCADO – KI BARATO
ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE PENEDO
DR.ª JULIANA GALVÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PRÓTESE DENTÁRIA E FACETAS ESTÉTICAS
CLAUDIA VALÉRIA CAMPOS OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL – UPA/PENEDO
KIM EMMANUEL GUIMARÃES MINAS LOPES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE PENEDO
ERINALDO DA COSTA QUINTINO EMPRESÁRIO – HOTEL ROCHEDO
MARIA TEONIA LOPES DA ROCHA QUINTINO EMPRESÁRIA – PENEDO CONSTRUÇÕES
MARCOS FELIPH ALVES DE ALMEIDA SECRETÁRIO INTERINO DE FAZENDA
SOPA CASEIRA DA RITA SOPARIA

 

por Redação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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