Site OparaNews realiza evento Destaques 2023
Em uma solenidade bastante concorrida, o portal de notícias OparaNews realizou o evento Destaques 2023 na última sexta-feira, 27.
O evento aconteceu no pátio da Igreja Nossa Senhora dos Anjos (Convento). A premiação contemplou várias pessoas de diversos segmentos da sociedade penedense.
Confira abaixo os Destaques 2023.
|JOSUÉ MARQUES DA SILVA
|VEREADOR POR PENEDO
|MARIVAL OLIVEIRA SANTOS
|VEREADOR POR PENEDO
|ERNANDE GAMA PINHEIRO
|VEREADOR POR PENEDO
|DERIVAN THOMAZ
|VEREADOR POR PENEDO
|MARCELO LINS PEREIRA
|VEREADOR POR PENEDO
|MANOEL MESSIAS LIMA
|VEREADOR POR PENEDO
|JOSÉ EPSON VALENTE COSTA
|VEREADOR POR PENEDO
|IVO CARLOS MOURA COSTA
|SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PENEDO
|JOÃO FERREIRA DA SILVA (IRMÃO JOÃO)
|SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE PENEDO
|MARIA TERESA MACHADO PEREIRA TENÓRIO SÁ
|SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE DE PENEDO
|JAIR GALVÃO FREIRE NETO
|SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DE PENEDO
|WANINNA PRYSCILLA SANTOS MENDONÇA
|SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENEDO
|MARIANA MARINILIA CALIXTO BARBOSA VITORINO
|SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER DE PENEDO
|ANA TERESA KOENIGKAN VIEIRA MACHADO LOPES
|SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE PENEDO
|PEDRO SOARES DA SILVA NETO
|CHEFE DE GABINETE CIVIL DO PREFEITO RONALDO LOPES
|JOÃO LUCAS LINS DE QUEIROZ
|VICE-PREFEITO DE PENEDO
|RONALDO PEREIRA LOPES
|PREFEITO DE PENEDO
|GUILHERME RESSURREIÇÃO LOPES
|SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SAÚDE DE ALAGOAS
|GUSTAVO RESSURREIÇÃO LOPES
|DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE ALAGOAS (IMA)
|AERTON REIS
|PRESIDENTE DE CLUBE (SPORT CLUB PENEDENSE)
|DIEGO RAFHAELL LINS SILVA
|CONTADOR
|INES MARINHO PEIXOTO VASCONCELOS
|EMPRESÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
|RODOLFO CAVALCANTE
|EMPREENDEDOR – VILA DÃO PEDU
|PANIFICAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
|DR. CLAUDEMIRO AVELINO DE SOUZA
|JUIZ DE DIREITO
|NIVALDO DOS ANJOS
|EMPRESÁRIO – BALNEÁRIO SANTA AMÉLIA
|FRANCISCO LEMOS DE OLIVEIRA JUNIOR
|ADVOGADO
|SILVANEIDE PEREIRA
|GESTORA ESCOLAR
|ANABEL VICENTE SANTOS
|COORDENADORA DE ENSINO
|WELIKY FARIAS VIEIRA
|GERENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PENEDO
|AUGUSTO CESAR
|EMPRESÁRIO – FARMÁCIA PHARMAVIDA
|CARLOS MOURA
|DIRETOR – USINA CAETÉ/MARITUBA
|ANA LUIZA ARAÚJO FREIRE SOARES
|PRESIDENTE DO SINDLOJAS PENEDO
|VINICIUS BARBOSA
|PSICÓLOGO
|ALEXANDRE MALTA
|EMPREENDEDOR – BISCOITO CASEIRO D’LICIA
|HCL – PROTEÇÃO VEICULAR
|RODRIGO LIRA BELO
|EMPRESÁRIO – FUNERÁRIA SANTA LUZIA
|NEIDE DO CONSELHO
|RENNAN MOURA
|MARKETING/PRODUTOR DE EVENTOS
|DR. DIEGO SOUZA
|EMPRESÁRIO – SALLUTE CLINICA MÉDICA
|PEDRO FELIPE QUEIROZ DE AZEVEDO SANTOS
|SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PENEDO
|AMANDA ANDREA SANTOS LIMA LOBO
|SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PENEDO / PROVEDORA DA SANTA CASA DE PENEDO
|VALÉRIA CRUZ REIS
|COORDENADORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE PENEDO
|DR. ª WIANARA OLIVEIRA
|CIRURGIÃ DENTISTA
|JOANILSON SAMPAIO COSTA JUNIOR
|SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE PENEDO
|PAULO GILVAN
|DIRETOR DE TRÂNSITO DE PENEDO
|ALINE CASTRO
|EMPRESÁRIA – CESTÃO O BARATEIRO
|ÓTICAS DINIZ
|TRIP 10 TECNOLOGIA
|SERVIÇO DE TRANSPORTE
|JONES DANTAS CAVALCANTE
|EMPRESÁRIO E PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
|ROGÉRIO LUIZ DOS SANTOS
|CORRETOR DE IMÓVEIS E PERITO JUDICIAL
|LENISON DOS SANTOS 100% PENEDENSE
|BARBEIRO, EDUCADOR E PALESTRANTE PELA OLDSCHOOL ACADEMY
|FOCO SISTEMAS
|AUTOMAÇÃO COMERCIAL
|SYVANRLEI MENEZES DE MACEDO
|GERENTE DE LOJA – LOJAS GUIDO
|SKALA MODAS
|LOJA DE CONFECÇÕES, CALÇADOS E ACESSÓRIOS
|ELIANA RÊGO CAVALCANTI
|EMPREENDEDORA/CEO DA FORT3 SOLAR
|OUSHE BURGUER
|HAMBURGUERIA
|2C COSMÉTICOS & CIA
|LOJA DE COSMÉTICOS E MAQUIAGEM
|LIBERTY TURISMO
|AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
|VIRGULINO
|BAR E RESTAURANTE
|DOM GUGA
|RESTAURANTE SELF – SERVICE
|INFORGRAPH
|GRÁFICA
|GALPÃO ZURETA
|LOJA DE ARTESANATO
|PRESTEK TELECOM
|PROVEDOR DE INTERNET
|CLÍNICA CINTIA PAULINO
|ESTÉTICA – EMAGRECIMENTO – FISIOTERAPIA
|ÂNGELO SANTOS
|DIRETOR DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DE PENEDO
|MAY CLOSET
|DR. FRANCISCO COSTA
|CARDIOLOGISTA
|LUCIANA ALVES COSTA
|ADVOGADA
|PAULO PASSOS
|EMPRESÁRIO NEOPOLITANO
|CRISTIANE ARAÚJO
|NEUROLOGISTA
|VALMIR CAVALCANTE
|EMPRESÁRIO – A CAVALCANTE
|ALFREDO PEREIRA
|PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PENEDO
|ANDRESA SANTOS LIMA MENDES
|DIRETORA DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO
|ALEX MARTINS
|GERENTE DE SUPERMERCADO – KI BARATO
|ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA
|SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE PENEDO
|DR.ª JULIANA GALVÃO
|DENTISTA ESPECIALISTA EM PRÓTESE DENTÁRIA E FACETAS ESTÉTICAS
|CLAUDIA VALÉRIA CAMPOS OLIVEIRA
|ASSISTENTE SOCIAL – UPA/PENEDO
|KIM EMMANUEL GUIMARÃES MINAS LOPES
|SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE PENEDO
|ERINALDO DA COSTA QUINTINO
|EMPRESÁRIO – HOTEL ROCHEDO
|MARIA TEONIA LOPES DA ROCHA QUINTINO
|EMPRESÁRIA – PENEDO CONSTRUÇÕES
|MARCOS FELIPH ALVES DE ALMEIDA
|SECRETÁRIO INTERINO DE FAZENDA
|SOPA CASEIRA DA RITA
|SOPARIA
por Redação