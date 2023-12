Alagoano Série A 2024: FAF divulga tabela e regulamento

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou nesta quarta-feira (6), por meio da sua Diretoria de competições, a tabela base para o Campeonato Alagoano Série A de 2024.

A primeira rodada da competição terá como data base o fim de semana do dia 20 e 21 de janeiro, com os seguintes confrontos: Penedense x CRB; ASA x Cruzeiro; Murici x CSE e CSA x Coruripe.

O Campeonato Alagoano Série A será disputado por oito equipes, tendo seu início previsto para 20 de janeiro e sua final sendo disputada no dia 6 de abril. A competição será disputada em três fases: Primeira Fase em sete rodadas, apenas com confrontos de ida, onde as quatro equipes melhores colocadas avançam para as semifinais com jogos de ida e volta, posteriormente finais, além da disputa da Seletiva da Copa do Brasil 2025, caso necessário.

Dentre os Clubes desclassificados na fase semifinal, será definido como terceiro colocado o clube com melhor campanha somadas todas as fases anteriores. A terceira vaga na Copa do Brasil 2025 será disputada entre o Campeão da Copa Alagoas 2024 e o terceiro colocado do Campeonato Alagoano da Série A.

A equipe que ocupar a 8ª posição na classificação final do Campeonato Alagoano Série A será rebaixado ao Campeonato Alagoano Série B 2025.

A ouvidoria da competição será de responsabilidade da Drª Leiliane Marinho, que pode ser contactada por meio do email ouvidoria@futeboldealagoas.net

Confira a tabela base do Campeonato Alagoano 2024:

1ª Rodada – Sábado (20) ou Domingo (21)

Penedense x CRB

ASA x Cruzeiro

Murici x CSE

CSA x Coruripe

2ª Rodada – Quarta-feira (24)

CSE x ASA

CRB x Murici

Cruzeiro x CSA

Coruripe x Penedense

3ª Rodada – sábado (27) ou sábado (3)

CSA x CRB

ASA x Coruripe

Penedense x CSE

Murici x Cruzeiro

Fonte: FAF