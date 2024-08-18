Penedo tem 112 registros de candidatura à vereador para as eleições de 2024

18 de agosto de 2024
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Já se encontram no portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) os registros das candidaturas ao pleito eleitoral (2024) tanto para prefeito, vice-prefeito e vereador no município de Penedo.

 

Para Prefeito e vice-prefeito, foram registradas duas candidaturas:

 

* Prefeito: MARCIUS BELTRÃO – MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – LIBERDADE, RESPEITO E COMPROMISSO COM O POVO E POR PENEDO
Vice: IVANA TOLEDO

 

* Prefeito: RONALDO LOPES – RONALDO PEREIRA LOPES – PRA PENEDO CONTINUAR ACELERANDO
Vice: VALDINHO MONTEIRO

 

Para vereador foram registradas 112 candidaturas, confira abaixo os candidatos:

 

 

Nome Urna Coligação
ALBERTO PEREIRA SOLIDARIEDADE
ALEX DANTAS PSB
ALEXANDRE PÃO PP
AMARILIO TAQUARI PSB
ANTONIO LIRA CASTRO PDT
BEL PDT
BILI MARQUES MDB
CAÍCA PSB
CARINE LISBOA MDB
CEIÇA DO MUTIRÃO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
CHICO FALCÃO MDB
CICINHO JACÓ Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
CIDOCA UNIÃO
CLAUDEVAN ENFERMEIRO SOLIDARIEDADE
CLEYTON PORFIRIO PSB
DANIELZINHO OLIVEIRA SOLIDARIEDADE
DARIANE BASTOS PSB
DAVI SILVA UNIÃO
DAYANNA FARIAS PP
DENYS REIS Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
DERIVAN THOMAZ Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
DILSON DA TOCA DO BODE PP
DIOGO DA INCLUSÃO Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
DR DIEGO SOLIDARIEDADE
DR EPSON PSB
DRA LUCIANA ALVES SOLIDARIEDADE
EDIVALDO SANTOS SOLIDARIEDADE
EDNA MARIA PP
ELIANA CAVALCANTI UNIÃO
ELINE DA BANCA DE REVISTA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
ENFERMEIRA ANDRESA DO MANO MDB
ERNANDE PINHEIRO MDB
EVANILSON DO ESPORTE Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
FABIO PEREIRA PDT
FAGNER MATIAS MDB
FRANSUÁ PSB
GIL DA CACIMBINHA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
GILVAN DA PONTA MUFINA SOLIDARIEDADE
IGOR DANTAS PP
IOLANDA SILVA PDT
IRMÃ NALVA PDT
IRMÃO BALBINO PDT
IRMÃO JOÃO MDB
ISAQUE DA CASA DO PASSARINHO UNIÃO
IVANICE FEITOSA PDT
IVO COSTA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
IZABELA REZENDE Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
JACIRA MDB
JAILSON DO MANIBU PP
JAYANE GARCIA PSB
JÓ DO OITEIRO SOLIDARIEDADE
JOANE CARVALHO AGENTE DE SAÚDE PP
JOÃO LUCAS UNIÃO
JORGE ALVES MDB
JORGINHO SEIXAS Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
JOSUE SILVA PP
JULIO DA SOPA UNIÃO
JÚNIOR DA CACIMBINHA MDB
JUNIOR DO DIMAS SOLIDARIEDADE
JUNIOR DO TÓ PSB
JUNIOR DO ZÉ ALVES MDB
JUNIOR LEMOS MDB
KEYLHA CARVALHO PDT
LANNINHA TUBE PP
LAURI SOLIDARIEDADE
LENILDO DA CERQUINHA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
LÉO MARQUES SOLIDARIEDADE
LUCIA BARBOSA PSB
MACAXEIRA ENFERMEIRO SOLIDARIEDADE
MACIEL OLIVEIRA PDT
MARCELO PEREIRA PSB
MARCIA DO RAIMUNDINHO PSB
MARCIO MONTEIRO UNIÃO
MARCOSUEL DA PATROL UNIÃO
MARISE SOUZA DA COOPERATIVA UNIÃO
MARLI COSTA SOLIDARIEDADE
MARTINA BISPO PDT
MESSIAS DA FILÓ PSB
MIRIAN CLEIDE SOLIDARIEDADE
MONIQUE REIS Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
NEI GARI PDT
NEIDE DO CONSELHO PSB
NEIDINHA UNIÃO
NEM BATISTA UNIÃO
NILSON DA COREIA PP
NIVALDO DA RAÇÃO PDT
PASTOR JOÃO PP
PRESIDENTE BERLANDIO UNIÃO
PROFESSORA ANDRESA GALVÃO MDB
PROFESSORA ELINEIDE Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
RAFAEL DOS ÓCULOS PP
RAFAEL FERREIRA MDB
RAQUEL TAVARES MDB
RICARDO DO OITEIRO PDT
RICARDO FAUSTINO PP
RIVALDO PEREIRA PP
ROBERTO DA FÁRMACIA SOLIDARIEDADE
RODRIGO REGUEIRA Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
ROGERIO DOS PEIXOTOS PSB
SANDRA ALVES UNIÃO
SARGENTO MARIVAL SOLIDARIEDADE
SERGIO FONSECA PDT
SILVIA PATRICIA UNIÃO
TOTÔ UNIÃO
VAL DA BANANA PDT
VALDY IDALINO PSB
VALMIR INSTRUTOR PP
VANIO ARAUJO PDT
VILMA DA VILA MATHIAS Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
WALBERTO UNIÃO
ZÉ MESSIAS DO BV MDB
ZÉLIA MOTOTAXISTA PP

 

 

 

 

por Redação

 

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