Penedo tem 112 registros de candidatura à vereador para as eleições de 2024
Já se encontram no portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) os registros das candidaturas ao pleito eleitoral (2024) tanto para prefeito, vice-prefeito e vereador no município de Penedo.
Para Prefeito e vice-prefeito, foram registradas duas candidaturas:
* Prefeito: MARCIUS BELTRÃO – MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – LIBERDADE, RESPEITO E COMPROMISSO COM O POVO E POR PENEDO
Vice: IVANA TOLEDO
* Prefeito: RONALDO LOPES – RONALDO PEREIRA LOPES – PRA PENEDO CONTINUAR ACELERANDO
Vice: VALDINHO MONTEIRO
Para vereador foram registradas 112 candidaturas, confira abaixo os candidatos:
|Nome Urna
|Coligação
|ALBERTO PEREIRA
|SOLIDARIEDADE
|ALEX DANTAS
|PSB
|ALEXANDRE PÃO
|PP
|AMARILIO TAQUARI
|PSB
|ANTONIO LIRA CASTRO
|PDT
|BEL
|PDT
|BILI MARQUES
|MDB
|CAÍCA
|PSB
|CARINE LISBOA
|MDB
|CEIÇA DO MUTIRÃO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|CHICO FALCÃO
|MDB
|CICINHO JACÓ
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|CIDOCA
|UNIÃO
|CLAUDEVAN ENFERMEIRO
|SOLIDARIEDADE
|CLEYTON PORFIRIO
|PSB
|DANIELZINHO OLIVEIRA
|SOLIDARIEDADE
|DARIANE BASTOS
|PSB
|DAVI SILVA
|UNIÃO
|DAYANNA FARIAS
|PP
|DENYS REIS
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|DERIVAN THOMAZ
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|DILSON DA TOCA DO BODE
|PP
|DIOGO DA INCLUSÃO
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|DR DIEGO
|SOLIDARIEDADE
|DR EPSON
|PSB
|DRA LUCIANA ALVES
|SOLIDARIEDADE
|EDIVALDO SANTOS
|SOLIDARIEDADE
|EDNA MARIA
|PP
|ELIANA CAVALCANTI
|UNIÃO
|ELINE DA BANCA DE REVISTA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|ENFERMEIRA ANDRESA DO MANO
|MDB
|ERNANDE PINHEIRO
|MDB
|EVANILSON DO ESPORTE
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|FABIO PEREIRA
|PDT
|FAGNER MATIAS
|MDB
|FRANSUÁ
|PSB
|GIL DA CACIMBINHA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|GILVAN DA PONTA MUFINA
|SOLIDARIEDADE
|IGOR DANTAS
|PP
|IOLANDA SILVA
|PDT
|IRMÃ NALVA
|PDT
|IRMÃO BALBINO
|PDT
|IRMÃO JOÃO
|MDB
|ISAQUE DA CASA DO PASSARINHO
|UNIÃO
|IVANICE FEITOSA
|PDT
|IVO COSTA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|IZABELA REZENDE
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|JACIRA
|MDB
|JAILSON DO MANIBU
|PP
|JAYANE GARCIA
|PSB
|JÓ DO OITEIRO
|SOLIDARIEDADE
|JOANE CARVALHO AGENTE DE SAÚDE
|PP
|JOÃO LUCAS
|UNIÃO
|JORGE ALVES
|MDB
|JORGINHO SEIXAS
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|JOSUE SILVA
|PP
|JULIO DA SOPA
|UNIÃO
|JÚNIOR DA CACIMBINHA
|MDB
|JUNIOR DO DIMAS
|SOLIDARIEDADE
|JUNIOR DO TÓ
|PSB
|JUNIOR DO ZÉ ALVES
|MDB
|JUNIOR LEMOS
|MDB
|KEYLHA CARVALHO
|PDT
|LANNINHA TUBE
|PP
|LAURI
|SOLIDARIEDADE
|LENILDO DA CERQUINHA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|LÉO MARQUES
|SOLIDARIEDADE
|LUCIA BARBOSA
|PSB
|MACAXEIRA ENFERMEIRO
|SOLIDARIEDADE
|MACIEL OLIVEIRA
|PDT
|MARCELO PEREIRA
|PSB
|MARCIA DO RAIMUNDINHO
|PSB
|MARCIO MONTEIRO
|UNIÃO
|MARCOSUEL DA PATROL
|UNIÃO
|MARISE SOUZA DA COOPERATIVA
|UNIÃO
|MARLI COSTA
|SOLIDARIEDADE
|MARTINA BISPO
|PDT
|MESSIAS DA FILÓ
|PSB
|MIRIAN CLEIDE
|SOLIDARIEDADE
|MONIQUE REIS
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|NEI GARI
|PDT
|NEIDE DO CONSELHO
|PSB
|NEIDINHA
|UNIÃO
|NEM BATISTA
|UNIÃO
|NILSON DA COREIA
|PP
|NIVALDO DA RAÇÃO
|PDT
|PASTOR JOÃO
|PP
|PRESIDENTE BERLANDIO
|UNIÃO
|PROFESSORA ANDRESA GALVÃO
|MDB
|PROFESSORA ELINEIDE
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|RAFAEL DOS ÓCULOS
|PP
|RAFAEL FERREIRA
|MDB
|RAQUEL TAVARES
|MDB
|RICARDO DO OITEIRO
|PDT
|RICARDO FAUSTINO
|PP
|RIVALDO PEREIRA
|PP
|ROBERTO DA FÁRMACIA
|SOLIDARIEDADE
|RODRIGO REGUEIRA
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|ROGERIO DOS PEIXOTOS
|PSB
|SANDRA ALVES
|UNIÃO
|SARGENTO MARIVAL
|SOLIDARIEDADE
|SERGIO FONSECA
|PDT
|SILVIA PATRICIA
|UNIÃO
|TOTÔ
|UNIÃO
|VAL DA BANANA
|PDT
|VALDY IDALINO
|PSB
|VALMIR INSTRUTOR
|PP
|VANIO ARAUJO
|PDT
|VILMA DA VILA MATHIAS
|Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
|WALBERTO
|UNIÃO
|ZÉ MESSIAS DO BV
|MDB
|ZÉLIA MOTOTAXISTA
|PP
por Redação