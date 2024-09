Ministério das Cidades autoriza mais uma etapa do Minha Casa, Minha Vida em Penedo

A construção de três conjuntos residenciais em Penedo por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida avança em mais uma etapa. O Ministério das Cidades lançou portaria que visa a contratação de empreendimentos aptos para executar a obra de amplo alcance social.

O documento publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 18, contempla as 400 casas viabilizadas pelo Prefeito Ronaldo Lopes junto ao Presidente Lula. A iniciativa para redução do déficit habitacional é resultado do trabalho do gestor responsável por ações que atendem as camadas que mais precisam do poder público.

A articulação entre os governos municipal e federal vai beneficiar a população de baixa renda com 130 casas do Residencial Geraldo Lôbo, 150 unidades habitacionais do Residencial Milton de Britto Machado e mais 120 imóveis do Residencial Odijas Gomes de Souza.

Os investimentos em moradia popular serão erguidos em terrenos do patrimônio público municipal disponibilizados pelo Prefeito Ronaldo Lopes no bairro Raimundo Marinho.

A portaria do MCID nº 1.032/2024 prevê regras para divulgação, publicidade e identidade visual dos empreendimentos habitacionais, assim como o conhecimento prévio das empresas do setor da construção civil e de parte do município sobre as normas para contratar o empreendimento habitacional.

por Fellype Barreto