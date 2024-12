Prefeitura de Penedo conclui edição 2024 do Programa Turismo do Saber

Estudantes das escolas da Prefeitura de Penedo que participaram da edição 2024 do Projeto Turismo do Saber festejaram nesta quarta-feira, 11, o encerramento do trabalho lançado no governo Ronaldo Lopes que promove educação patrimonial, ensino da história de Penedo e a importância do turismo para a economia da cidade.

As atividades em sala de aula e extraclasse mobilizaram as turmas do 9º ano de dez unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A iniciativa liderada pela Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (Seturec) envolve ainda guias e informantes locais de turismo, Hotel São Francisco, Galpão Zureta e passeio no rio São Francisco, no catamarã da Olimpio Tour.

E para incentivar ainda mais a participação de alunos e alunas no Turismo do Saber, a administração Ronaldo Lopes criou o concurso sobre frase e foto de autorias dos estudantes a respeito de Penedo, selecionando as dez melhores composições.

A partir da lista de finalistas definida por comissão julgadora formada por integrantes da Seturec, da Semed e do Conselho Municipal de Turismo, três frase/foto são premiadas por meio de votação aberta ao público. Este ano, mais de 49 mil votos foram registrados, número maior do que os 26 mil de 2024.

Com 9.025 votos, a aluna Mayara Barbosa Santos alcançou a terceira posição, enquanto que o 2º lugar foi para o aluno Iarley Valdemar Faustino da Silva (11.155 votos). A foto/frase mais votada do Turismo do Saber 2024 foi da adolescente Gabryelli Ribeiro Santos, com 12.269 votos.

A estudante de família de baixa renda ficou super feliz com o sucesso de suas criações, recebendo um notebook, equipamento que não tem em sua casa situada no bairro Santa Cecília (Matadouro). Ela é autora da frase “Penedo cidade da pedra, Penedo rocha e rochedo, Penedo do Velho Chico, eu amo você, sem medo”.

“Estamos mais uma vez chegando ao fim do ano letivo com grandes resultados para a educação de Penedo. Além do crescimento do IDEB, contamos com sete escolas com educação integral e grandes avanços”, declarou o Secretário Luciano Lucena, destacando o Projeto Turismo no Saber e a parceria entre Semed e a Secretaria de Turismo, parabenizando as dez escolas participantes.

Jair Galvão, gestor da Seturec, destacou a visão empreendedora do Prefeito Ronaldo Lopes. “Ele está investindo muito no turismo, setor que vai ser a redenção e vai pautar a economia dessa cidade cada vez mais, como já está pautando”, afirmou, citando eventos recentes (Circuito Penedo de Cinema e Festival Internacional de Música) e a inclusão na rede mundial de Cidades Criativas da Unesco.

Sobre o Turismo do Saber, Jair Galvão disse que o projeto é único do gênero, criado por iniciativa própria do município, colocando o turismo na grade curricular da rede pública municipal, projeto que traz conhecimento de forma divertida.

“Nós estamos terminando o mandato na certeza do dever cumprido porque lá, no início, nós definimos que as prioridades do nosso mandato seriam a educação e o turismo para gerar emprego e renda porque tem um potencial enorme como geração de emprego nesse setor e por isso nós estamos empenhados, junto com a educação porque ela é a base de tudo, e vamos trabalhar muito para que a nossa cidade continue se desenvolvendo e que o nosso povo continue crescendo”, afirmou o Prefeito Ronaldo Lopes.

