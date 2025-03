CSE x CSA e Penedense x Coruripe são os confrontos da semifinal da Copa Alagoas

A Copa Alagoas definiu na tarde desta quarta-feira (12) os confrontos das semifinais da competição. Com os resultados dos quatro jogos realizados às 15 horas, ficaram definidos CSE x CSA, vindos do Grupo B, e Penedense x Coruripe, do Grupo A.

A última rodada da primeira fase ainda tem uma partida a ser realizada, às 19 horas, entre CSE x Dimensão Saúde. O time de Palmeira dos Índios, já classificado, e o Dimensão, já eliminado, apenas cumprem tabela.

O CRB encerrou a participação na penúltima rodada, já que enfrentaria o desistente Igaci na rodada final. O Galo ficou na terceira posição do Grupo A. O time regatiano e o CSA disputaram a primeira fase com seus times sub-20.

O CSA vai jogar a fase decisiva da Copa Alagoas com seu elenco profissional. O objetivo é tentar o bicampeonato da competição e evitar as partidas da seletiva para a Copa do Brasil, já que os azulinos, com a terceira colocação do Campeonato Alagoano, aguardam o campeão da Copa Alagoas para definir a última vaga à Copa do Brasil de 2026.

O campeão da competição também garante vaga na Série D de 2026. Caso o CSA vença, a vaga vai para o vice-campeão.

Datas das semifinais definidas

As partidas das semifinais tiveram as datas definidas pela Federação Alagoana de Futebol. No próximo domingo (16), Coruripe x Penedense jogam no Estádio Gerson Amaral, em Coruripe, às 16 horas. No mesmo dia, porém às 18 horas, o CSA recebe o CSE no Estádio Rei Pelé.

No domingo seguinte (23), o Penedense recebe o Coruripe no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo, às 16 horas. No mesmo dia e horário, o CSE encara o CSA no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

Jogos da tarde

Em Coruripe, o Penedense massacrou o CEO por 8×1 e garantiu sua classificação na liderança da chave A. O CEO conseguiu a façanha de terminar o Grupo B na lanterna, mesmo com o Igaci tendo perdido todos os seus jogos por desistir da competição. A cada derrota por WO é designada uma derrota simbólica por 3×0. O Igaci fechou então com saldo -18, enquanto o CEO terminou com saldo -28.

Em Capela, CSA e Zumbi ficaram no 0x0. O time azulino passou de fase como segundo colocado do Grupo B, enquanto o time de União dos Palmares finalizou a competição na quarta colocação do Grupo A.

Em Arapiraca, o ASA venceu o Murici por 2×1, mas ficou de fora da semifinal, já que terminou na terceira posição do Grupo B. O Murici foi o vice-lanterna do Grupo A.

Em Murici, o Guarany perdeu de virada para o Coruripe e acabou eliminado, apenas com a quarta colocação do grupo B. Já o Hulk avançou em segundo lugar do Grupo A e segue para enfrentar o Penedense na semifinal.

Por Bruno Martins – Tribuna Hoje