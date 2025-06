Inforgraph anuncia novas vagas de emprego com carteira assinada em Penedo

A Inforgraph, tradicional empresa do ramo gráfico e de comunicação visual com sede no Centro de Penedo, está com processo seletivo aberto para três vagas de contratação imediata, isso mesmo vagas de emprego em Penedo. As oportunidades são todas para atuação presencial, com regime de contratação CLT, o que garante os direitos trabalhistas e benefícios legais aos novos contratados.

Com 28 anos de atuação no mercado, a Inforgraph reforça seu compromisso com a qualidade e o desenvolvimento da economia local ao oferecer novas chances de emprego formal em Penedo.

Veja as vagas disponíveis

Diretor de arte – Salário: R$ 3.036,00

A empresa procura um profissional com perfil criativo e capacidade de liderança, que domine ferramentas de design gráfico. A função exige experiência e senso de responsabilidade para coordenar a equipe de arte e desenvolver materiais visuais institucionais.

Motorista de equipe outdoor – Salário: R$ 1.518,00

Além de conduzir o veículo da empresa, o motorista também participa da etapa de colagem de outdoors. É necessário ter disposição física, atenção no trânsito e proatividade para colaborar com os demais membros da equipe externa.

Instalador de outdoor – Salário: R$ 1.518,00

A vaga é voltada a profissionais com experiência em trabalhos manuais ou da construção civil. A função exige esforço físico, compromisso com prazos e atenção à segurança. Não é necessário escolaridade, apenas disposição para o trabalho.

Como se candidatar

Interessados devem enviar currículo para o e-mail curriculo@inforgraphnet.com.br, pelo WhatsApp (82) 9980-8303 ou entregar presencialmente na sede da empresa, localizada na Praça Jácome Calheiros, 73 – Centro, Penedo/AL.

Com mais de duas décadas de história, a Inforgraph segue investindo na geração de empregos e no fortalecimento do setor criativo e produtivo de Penedo.

por Redação