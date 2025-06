Centro de Hemodiálise, requalificação do aeroporto, perfuração de poços e obras de mobilidade urbana marcam a parceria da prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas

A parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo continua gerando resultados positivos para a população da cidade histórica e da região do Baixo São Francisco.

O trabalho do governador Paulo Dantas e do prefeito Ronaldo Lopes avança em obras estruturantes, como a requalificação do Aeroporto Freitas Melro, investimento da ordem de R$ 32 milhões de reais cuja ordem de serviço foi assinada nesta quarta-feira, 18.

A pista do aeroporto construído na década de 1950 tem extensão de 1,5 km e será totalmente recuperada, além de ser ampliada em sua largura, passando de 20 para 30 metros, como destacou Ronaldo Lopes em seu agradecimento a Paulo Dantas.

“O nosso aeroporto funcionou por vários anos com voos regulares, semanais e agora nós iremos requalificar esse equipamento que é extremamente importante para o desenvolvimento de Penedo e região, devolvendo as condições de uso para aeronaves de pequeno e médio porte”, ressaltou o prefeito penedense.

O investimento no Aeroporto Freitas Melro também vai instalar um novo terminal de passageiros, com previsão de entrega das obras em janeiro de 2026, conforme previsão anunciada pelo governador alagoano que também está investindo em saúde pública.

Centro de Hemodiálise

Quem tem problema de insuficiência renal e reside em algum dos oito municípios (Jequiá da Praia, Coruripe, Feliz Deserto, Piaçabuçu, Penedo, Igreja Nova, Porto Real do Colégio e São Brás) que compõem a 6ª região de saúde vai fazer seu tratamento mais perto de casa, no Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia de Penedo.

A melhoria no atendimento para centenas de pacientes é consequência do convênio entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo no valor de um milhão e oitocentos mil reais que envolve as respectivas secretarias de saúde e a instituição filantrópica administrada pela Irmandade de São Gonçalo Garcia, cuja provedora é Amanda Santos Lima Lobo.

O repasse dividido em parcelas de R$ 300.00,00 viabiliza a prestação do serviço até a habilitação dos pacientes pelo Ministério da Saúde no novo centro, encerrando assim as viagens até Arapiraca, Maceió ou São Miguel dos Campos para ter acesso à hemodiálise.

“Estamos vivendo hoje um momento histórico para Penedo e demais cidades da 6ª região de saúde. É um verdadeiro alento para mais de uma centena de pessoas que serão atendidas no Centro de Hemodiálise de Penedo”, ressaltou Guilherme Lopes, Secretário Executivo da SESAU Alagoas ao destacar os avanços em saúde pública e a regionalização dos serviços pelo governador Paulo Dantas.

O Centro de Hemodiálise Dr. Hélio Nogueira Lopes irá funcionar inicialmente em dois turnos (manhã e tarde), com capacidade para atender 80 pacientes por dia, e estimativa é atender ao público a partir de julho.

Ruas asfaltadas

A agenda de inaugurações do Governador Paulo Dantas, do Prefeito Ronaldo Lopes e do vice-prefeito Valdinho Monteiro contou com a participação do deputado Luciano Amaral, secretários estaduais, municipais e de vereadores, inclusive de cidades vizinhas.

O ato oficial contemplou obras de infraestrutura viária e urbana, entre elas a Rua Augusto Xavier, homenagem ao atleta ‘Flecha Negra’, ícone do futebol penedense falecido em dezembro de 2024.

A via situada ao lado do Colégio Diocesano de Penedo foi o local do evento realizado nesta véspera de feriado religioso, rua pavimentada com drenagem de águas pluviais e construção de calçadas que melhora o acesso entre o Largo de Fátima e as vilas, entre elas a Primavera, mais conhecida atualmente como Vila do Carlinhos Maia, referência ao local onde a maior celebridade penedense da atualidade morou em sua infância e adolescência.

A obra do Programa Pró-Estrada é parte do onze quilômetros de vias pavimentadas com asfalto durante os mandatos de Paulo Dantas e Ronaldo Lopes, incluindo a Avenida Divaldo Suruagy, popularmente conhecida como Beira Rio, dois quilômetros de pista com sinalização horizontal e vertical, drenagem, passeio público e ciclovia.

“Esse trabalho com o prefeito Ronaldo Lopes deixa Penedo mais organizada, facilita a mobilidade, melhora a limpeza urbana, a cidade fica mais atrativa, os imóveis ganham em valorização, é uma obra muito importante”, afirma Paulo Dantas.

Poços artesianos e PEVs

Em sintonia com a elaboração do Plano Diretor de Penedo, trabalho que teve sua primeira audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira, 18, o município ganhou novos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) de material que pode ser reciclado.

Garrafas PET e papelão serão recolhidos por associados à Recicla Penedo, instituição criada com apoio da Prefeitura de Penedo incluída no programa de educação ambiental lançado este ano por Ronaldo Lopes.

A ampliação de PEVs na cidade foi anunciada junto com a informação sobre perfuração de poços artesianos, ação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos em andamento no povoado Espigão e no Complexo Esportivo e Educacional da Secretaria Municipal de Educação.

por Fernando Vinícius – Secom PMP