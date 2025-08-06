FEICUSAL 2025 tem exposição, oficinas, rodas de conversa e shows. Confira programação aqui

Penedo está pronta para receber a segunda edição da Feira de Intercâmbio Cultural de Alagoas (FEICUSAL), evento que acontece a partir de sexta-feira, 08 de agosto.

Até domingo, 10, o estacionamento da Prainha de Penedo será o ponto de encontro para expositores e o público na estrutura coberta da feira que tem acesso gratuito.

A iniciativa da Associação dos Artesãos de Penedo e Regiões de Alagoas (ArtPen) tem apoio da Prefeitura de Penedo e dos governos estadual e federal, e também funciona como oportunidade de negócios para fazedores de cultura das dezenas de cidades participantes.

SEXTA-FEIRA, 08

MANHÃ

CIA FLOR DO SERTÃO – Apresentação Cultural/09 horas

OFICINA CROCHÊ – Artesã Patrícia Thayna/10 horas

OFICINA RECICLAGEM – Artesã Maria Antônia/10 horas

RODA DE CONVERSA – Tema: Penedo, Cidade da Gente! Com Martha Mártyres e Bili Marques/10 horas

LUAR DE SÃO JOÃO – Apresentação Cultural/10h30

TARDE

OFICINA MACRAMÊ – Artesã Ana Lúcia/14 horas

OFICINA AMICURUMI – Artesã Julia Evely/14 horas

RODA DE CONVERSA – Tema: Artesanato em Evidência/15 horas. Com Deputado Federal Paulão, Secretário Executivo da SECULT Alagoas Milton Muniz, Secretária Municipal de Cultura Teresa Machado e Mestre Osvaldo Jorge.

TADEU DOS BONECOS – Apresentação Cultural/17h30

IMPERIAL CORO DO PENEDO – Apresentação Cultural/17h30

NOITE

ABERTURA OFICIAL – Apresentação Cultural/18 horas

REISADO DO PIAU – Apresentação Cultural/18 horas

MACIEL – Apresentação Musical/20 horas

QUADRILHA CHAPÉU DE COURO – Apresentação Cultural/21h30

JUH, IMPERADORA – Apresentação Musical/22 horas

SÁBADO, 09

MANHÃ

TAIEIRAS MIGUELENSES – Apresentação Cultural/10 horas

OFICINA BORDADO LIVRE – Artesã Ednalva Batista/10 horas

OFICINA BISCUIT – Artesã Leda Galindo/10 horas

BANDA DE PÍFANO – Apresentação Cultural às 10h30

RODA DE CONVERSA – Tema: Memória, Produção Cultural, e Comunicação Comunitária. Com Marcos Ramos, Juh Imperadora (Conselheira de Cultura) e Paulo Cesar Produção Cultural/10h30

BOI DO CANÁRIO: Apresentação Cultural às 12h30

TARDE

OFICINA FUXICO: Com Artesã Ana Rosa/14 horas

OFICINA MODELAGEM EM ARGILA: Com Artesã Mestra Mariza/14 horas

GUERREIRO TREME TERRA DE PENEDO – Apresentação Cultural/14 horas

RODA DE CONVERSA: Tema: Cultura Popular. Com Sebastião Duarte, Chefe da Promoção da Cultura Popular do MINC, Mestra Vani do Quilombo da Lagoa do Mar, Prof. Marcolino do IFAL, Prof. Dr. Ana Cristina, Escritora e Mestra Madalena Lopes/15 horas

NOITE

QUADRILHA JUNINA FLOR DO NORDESTE – Apresentação Cultural/18 horas

FORRÓ DO XEIRA – Apresentação Musical/19 horas

CANGACEIROS DO SERTÃO – Apresentação Cultural/21 horas

DOMINGO, 10

MANHÃ

QUEBRA COCO – Apresentação Cultural/10 horas

OFICINA CACHEPÔ RENDA DE BANANEIRA – Com Artesã Josiane Alves/10 horas

OFICINA BORDADO PONTO CRUZ – Com Artesã Nilda/10 horas

GUERREIRO ASA BRANCA – Apresentação Cultural/11 horas

TARDE

CAPOEIRA MANDINGUEIROS – Apresentação Cultural às 13 horas

OFICINA BIOJOIAS COM SEMENTES E MACRAMÊ – Com Artesã Livia Alves/14 horas

OFICINA FILÉ – Com Artesã Wendy Sherry/14 horas

RODA DE CONVERSA: Tema: Turismo Cultural. Com Bárbara Braga, Secretária de Turismo de Alagoas; Daniel Brasil, Anfitrião Aventura Eco Brasil; e Jair Galvão Secretário de Turismo e Economia Criativa de Penedo/15 horas

BAIANAS DA BARREIRA: Apresentação Cultural/16 horas

Os shows de encerramento da 2ª edição da FEICUSAL valorizam a riqueza da região Nordeste do Brasil, com a cantora e compositora Erika Kaya e o autor e intérprete Dió Leão.

Fonte: Secom – PMP