FEICUSAL 2025 tem exposição, oficinas, rodas de conversa e shows. Confira programação aqui
Penedo está pronta para receber a segunda edição da Feira de Intercâmbio Cultural de Alagoas (FEICUSAL), evento que acontece a partir de sexta-feira, 08 de agosto.
Até domingo, 10, o estacionamento da Prainha de Penedo será o ponto de encontro para expositores e o público na estrutura coberta da feira que tem acesso gratuito.
A iniciativa da Associação dos Artesãos de Penedo e Regiões de Alagoas (ArtPen) tem apoio da Prefeitura de Penedo e dos governos estadual e federal, e também funciona como oportunidade de negócios para fazedores de cultura das dezenas de cidades participantes.
SEXTA-FEIRA, 08
MANHÃ
CIA FLOR DO SERTÃO – Apresentação Cultural/09 horas
OFICINA CROCHÊ – Artesã Patrícia Thayna/10 horas
OFICINA RECICLAGEM – Artesã Maria Antônia/10 horas
RODA DE CONVERSA – Tema: Penedo, Cidade da Gente! Com Martha Mártyres e Bili Marques/10 horas
LUAR DE SÃO JOÃO – Apresentação Cultural/10h30
TARDE
OFICINA MACRAMÊ – Artesã Ana Lúcia/14 horas
OFICINA AMICURUMI – Artesã Julia Evely/14 horas
RODA DE CONVERSA – Tema: Artesanato em Evidência/15 horas. Com Deputado Federal Paulão, Secretário Executivo da SECULT Alagoas Milton Muniz, Secretária Municipal de Cultura Teresa Machado e Mestre Osvaldo Jorge.
TADEU DOS BONECOS – Apresentação Cultural/17h30
IMPERIAL CORO DO PENEDO – Apresentação Cultural/17h30
NOITE
ABERTURA OFICIAL – Apresentação Cultural/18 horas
REISADO DO PIAU – Apresentação Cultural/18 horas
MACIEL – Apresentação Musical/20 horas
QUADRILHA CHAPÉU DE COURO – Apresentação Cultural/21h30
JUH, IMPERADORA – Apresentação Musical/22 horas
SÁBADO, 09
MANHÃ
TAIEIRAS MIGUELENSES – Apresentação Cultural/10 horas
OFICINA BORDADO LIVRE – Artesã Ednalva Batista/10 horas
OFICINA BISCUIT – Artesã Leda Galindo/10 horas
BANDA DE PÍFANO – Apresentação Cultural às 10h30
RODA DE CONVERSA – Tema: Memória, Produção Cultural, e Comunicação Comunitária. Com Marcos Ramos, Juh Imperadora (Conselheira de Cultura) e Paulo Cesar Produção Cultural/10h30
BOI DO CANÁRIO: Apresentação Cultural às 12h30
TARDE
OFICINA FUXICO: Com Artesã Ana Rosa/14 horas
OFICINA MODELAGEM EM ARGILA: Com Artesã Mestra Mariza/14 horas
GUERREIRO TREME TERRA DE PENEDO – Apresentação Cultural/14 horas
RODA DE CONVERSA: Tema: Cultura Popular. Com Sebastião Duarte, Chefe da Promoção da Cultura Popular do MINC, Mestra Vani do Quilombo da Lagoa do Mar, Prof. Marcolino do IFAL, Prof. Dr. Ana Cristina, Escritora e Mestra Madalena Lopes/15 horas
NOITE
QUADRILHA JUNINA FLOR DO NORDESTE – Apresentação Cultural/18 horas
FORRÓ DO XEIRA – Apresentação Musical/19 horas
CANGACEIROS DO SERTÃO – Apresentação Cultural/21 horas
DOMINGO, 10
MANHÃ
QUEBRA COCO – Apresentação Cultural/10 horas
OFICINA CACHEPÔ RENDA DE BANANEIRA – Com Artesã Josiane Alves/10 horas
OFICINA BORDADO PONTO CRUZ – Com Artesã Nilda/10 horas
GUERREIRO ASA BRANCA – Apresentação Cultural/11 horas
TARDE
CAPOEIRA MANDINGUEIROS – Apresentação Cultural às 13 horas
OFICINA BIOJOIAS COM SEMENTES E MACRAMÊ – Com Artesã Livia Alves/14 horas
OFICINA FILÉ – Com Artesã Wendy Sherry/14 horas
RODA DE CONVERSA: Tema: Turismo Cultural. Com Bárbara Braga, Secretária de Turismo de Alagoas; Daniel Brasil, Anfitrião Aventura Eco Brasil; e Jair Galvão Secretário de Turismo e Economia Criativa de Penedo/15 horas
BAIANAS DA BARREIRA: Apresentação Cultural/16 horas
Os shows de encerramento da 2ª edição da FEICUSAL valorizam a riqueza da região Nordeste do Brasil, com a cantora e compositora Erika Kaya e o autor e intérprete Dió Leão.
Fonte: Secom – PMP