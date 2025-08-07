Em São Januário, CSA é dominado pelo Vasco, perde por 3 a 1 e se despede da Copa do Brasil

Em São Januário, CSA é dominado pelo Vasco, perde por 3 a 1 e se despede da Copa do Brasil

Em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (7), o CSA foi dominado pelo Vasco, perdeu por 3 a 1 e deu adeus à competição, enquanto o Cruzmaltino se classificou para as quartas de final. Após o empate de 0 a 0 na partida de ida, no Rei Pelé, no dia 30 de julho, uma vitória simples garantiria a vaga ao vencedor.

Os gols foram de Rayan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê, todos no 1º tempo, para o Vasco, que teve o domínio total da partida, de ponta a ponta. E o Azulão fez o dele com Brayann, na 2ª etapa.

Com a classificação, o Vasco vai embolsar a bolada de R$ 4.740.750,00 como premiação, por ter alcançado a vaga na próxima fase. O sorteio para a definição do adversário nas quartas de final será realizado na manhã da próxima terça-feira (12).

Na segunda-feira (11), a partir das 19h30, o Azulão voltará a campo, mas pela Série C, no Estádio Etelvino Mendonça, em Sergipe, contra o Itabaiana, na 16ª rodada. Quanto ao Cruzmaltino, em São Januário, no domingo (10), às 16 horas, encara o Atlético-MG, pela Série A do Brasileirão.

Fonte: Gazetaweb