Tio que usava comida para atrair sobrinha de 7 anos é preso por estupro

Um homem de 53 anos foi preso na quarta-feira (7) suspeito de estuprar a sobrinha-neta de 7 anos, no município de Canapi, interior de Alagoas. Segundo informações da polícia, o homem oferecia dinheiro e comida para atrair a vítima até a sua casa. Ele também usava de ameaça e coerção.

As investigações apontam que o abusador aproveitava os momentos ia para escola sozinha para abordá-la. Inicialmente, o tio oferecia frutas, bolo e quantias em dinheiro para manipular a vítima. Depois, a criança passou a ser ameaçada e levada para casa do suspeito, onde os abusos aconteciam.

O caso foi descoberto por uma professora da escola, que ao notar mudanças no comportamento da menina, acionou a família da criança.

A vítima foi levada para a delegacia do município de Delmiro Gouveia, onde recebeu atendimento especializado. A garota detalhou os abusos sofridos na casa do homem, relatando que o suspeito se autointitulava de “padrinho” e a ameaçava caso ela contasse para alguém sobre o crime.

Em depoimento, o pai da vítima disse que chegou a confrontar o tio da criança, que teria confessado o crime o ameaçado de morte.

