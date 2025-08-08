Núcleo de Telessaúde de Alagoas atende Penedo com investimento em assistência às gestante de alto risco

Nesta quinta-feira (7), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Penedo participou do lançamento oficial do Núcleo de Telessaúde de Alagoas, em Maceió.

A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Governo de Alagoas e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal), por meio do Centro de Pesquisa em Engenharia e Sistemas (Easy).

A princípio, o Telessaúde vai fortalecer a atenção básica em Penedo e mais sete municípios alagoanos, promovendo o acesso da população – principalmente que depende do SUS – ao atendimento especializado.

“Esse investimento em saúde pública para Alagoas será muito importante para o acompanhamento das nossas gestantes de alto risco, utilizando tecnologia de ponta nessa parceria do Ministério da Saúde com a Universidade Federal de Alagoas e o Governo do Estado, inicialmente atendendo oito municípios, entre eles Penedo, mas a tendência é que, muito em breve, poderemos beneficiar os 102 municípios de Alagoas”, destaca o Secretário Executivo da Sesau Alagoas Guilherme Lopes, que participou da solenidade representando o governador Paulo Dantas.

Por estar cumprindo agenda de trabalho em Brasília, o Prefeito Ronaldo Lopes foi representado na solenidade realizada no campus da Ufal por Waninna Mendonça, secretária municipal de Saúde.

“O mundo está mudando e a saúde pública também precisa mudar. O SUS precisa ser cada vez mais tecnológico, acessível e inteligente e com o Núcleo de Telessaúde, Penedo dá mais um passo importante na direção do cuidado moderno, especialmente com quem mais precisa: nossas gestantes de alto risco. Vamos usar a inovação para salvar vidas, antecipar riscos e garantir que a saúde chegue aonde ela mais importa. Cuidar com tecnologia é também cuidar com amor, com respeito e com responsabilidade”, declarou a gestora da SMS.

Com orçamento inicial de R$ 4,6 milhões, o Telessaúde tem como foco promover um cuidado mais qualificado às gestantes de alto risco, a partir do uso da Telemedicina aliada à Inteligência Artificial, com suporte do Hospital Universitário e da Maternidade Escola Santa Mônica, principais referências no atendimento obstétrico de alto risco em Alagoas.

Além de Penedo, a inovação na assistência funcionará em Atalaia, Branquinha, Colônia Leopoldina, Porto Calvo, Rio Largo, São Luís do Quitunde e União dos Palmares, municípios selecionados por preencherem critérios técnicos, a exemplo de maturidade digital, indicadores de mortalidade e localização estratégica.

por Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS