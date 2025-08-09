IFAL seleciona professores substitutos para quatro campi no interior; veja áreas e cidades

9 de agosto de 2025
O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) abre na terça-feira (12) processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos nos campi Marechal Deodoro, São Miguel dos Campos, Satuba e Palmeira dos Índios. A remuneração é de R$ 4.326,60, além gratificação por título e auxílio-alimentação.

 

As vagas são para as áreas de Língua Espanhola, Segurança do Trabalho, Sociologia e Química.

 

A seleção terá duas fases: prova de títulos e prova de desempenho didático.

 

As inscrições são realizadas na página de concursos do Ifal.

 

Campus Marechal Deodoro

  • 1 vaga para professor de Língua Espanhola
  • Período de inscrição: 12/08/2025 até 17/08/2025
  • Veja o edital

 

Campus São Miguel dos Campos

  • 1 vaga para professor de Segurança do Trabalho
  • Período de inscrição: 12/08/2025 até 17/08/2025
  • Veja o edital

 

Campus Satuba

  • 1 vaga para professor de Sociologia
  • Período de inscrição: 12/08/2025 até 17/08/2025
  • Veja o edital

 

Campus Palmeira dos Índios

  • 1 vaga para professor de Química
  • Período de inscrição: 12/08/2025 até 17/08/2025
  • Veja o edital

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

9 de agosto de 2025
