ASA vence novamente o Ferroviário e avança às oitavas da Série D para encarar o Manauara

10 de agosto de 2025
0 31
GazetaWeb.com

O ASA fez valer a força do Fumeirão e garantiu, na tarde deste sábado (9), a classificação às oitavas de final da Série D. Jogando em casa, a equipe de Arapiraca venceu o Ferroviário por 2 a 0, com gols de Thiago Alagoano e Júnior Viçosa, e fechou o confronto em 3 a 0 no placar agregado. O adversário na próxima fase será o Manauara, que eliminou o Sampaio Corrêa.

 

Com a vantagem do empate após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o ASA não se limitou a administrar o resultado. O primeiro tempo foi equilibrado e cheio de oportunidades, com Keliton levando perigo pela direita e Will perdendo a chance mais clara logo aos dois minutos da etapa final.

 

O Ferroviário voltou mais agressivo no segundo tempo e quase marcou em cobrança de falta de Ciel, defendida por Matheus Vinícius. Mas foi o ASA quem decidiu: aos 33 minutos, Paulinho cruzou, Thiago Alagoano cabeceou, o goleiro João Vitor defendeu, e no rebote o atacante empurrou para as redes, explodindo o Fumeirão.

 

Pouco depois, aos 47, veio o golpe final. Jailson recebeu pela esquerda e rolou para Júnior Viçosa. O centroavante dominou com categoria e mandou um chute preciso no ângulo esquerdo de João Vitor, marcando um golaço e selando a classificação alvinegra.

 

Após o segundo gol, o time de Ranielle Ribeiro apenas administrou o placar, manteve a posse e esperou o apito final para comemorar junto à torcida. Foi mais um passo importante na caminhada pelo acesso à Série C.

 

Agora, o foco se volta para o duelo contra o Manauara nas oitavas de final. O primeiro jogo será no Amazonas, com a decisão em Arapiraca, onde o ASA segue 100% na competição.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

10 de agosto de 2025
0 31

Artigos relacionados

IFAL seleciona professores substitutos para quatro campi no interior; veja áreas e cidades

9 de agosto de 2025

Núcleo de Telessaúde de Alagoas atende Penedo com investimento em assistência às gestante de alto risco

8 de agosto de 2025

Greve na educação continua, mesmo com governo atendendo 94% da pauta

7 de agosto de 2025

Em São Januário, CSA é dominado pelo Vasco, perde por 3 a 1 e se despede da Copa do Brasil

7 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo