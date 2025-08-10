ASA vence novamente o Ferroviário e avança às oitavas da Série D para encarar o Manauara

O ASA fez valer a força do Fumeirão e garantiu, na tarde deste sábado (9), a classificação às oitavas de final da Série D. Jogando em casa, a equipe de Arapiraca venceu o Ferroviário por 2 a 0, com gols de Thiago Alagoano e Júnior Viçosa, e fechou o confronto em 3 a 0 no placar agregado. O adversário na próxima fase será o Manauara, que eliminou o Sampaio Corrêa.

Com a vantagem do empate após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o ASA não se limitou a administrar o resultado. O primeiro tempo foi equilibrado e cheio de oportunidades, com Keliton levando perigo pela direita e Will perdendo a chance mais clara logo aos dois minutos da etapa final.

O Ferroviário voltou mais agressivo no segundo tempo e quase marcou em cobrança de falta de Ciel, defendida por Matheus Vinícius. Mas foi o ASA quem decidiu: aos 33 minutos, Paulinho cruzou, Thiago Alagoano cabeceou, o goleiro João Vitor defendeu, e no rebote o atacante empurrou para as redes, explodindo o Fumeirão.

Pouco depois, aos 47, veio o golpe final. Jailson recebeu pela esquerda e rolou para Júnior Viçosa. O centroavante dominou com categoria e mandou um chute preciso no ângulo esquerdo de João Vitor, marcando um golaço e selando a classificação alvinegra.

Após o segundo gol, o time de Ranielle Ribeiro apenas administrou o placar, manteve a posse e esperou o apito final para comemorar junto à torcida. Foi mais um passo importante na caminhada pelo acesso à Série C.

Agora, o foco se volta para o duelo contra o Manauara nas oitavas de final. O primeiro jogo será no Amazonas, com a decisão em Arapiraca, onde o ASA segue 100% na competição.

