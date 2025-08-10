PM apreende arma e flagra tráfico de drogas em Penedo e Piranhas

Uma espingarda de fabricação caseira e cerca de 100 gramas de entorpecentes foram apreendidos em ocorrências distintas da Polícia Militar, nessa sexta-feira (8), nas cidades de Penedo e Piranhas. As ações terminaram com um indivíduo preso.

A arma foi localizada após ser arremessada em uma sacola durante a fuga de dois homens em uma motocicleta, na região do Baixo São Francisco. Equipes do 11º Batalhão realizavam patrulhamento em uma região conhecida como Campo Redondo, em Penedo, quando avistaram de longe a dupla mudando de direção.

Dentro da sacola, os policiais encontraram uma espingarda caseira. As equipes continuaram as buscas pela região, mas não conseguiram identificar os suspeitos. Diante dos fatos, o material foi levado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Penedo para a realização dos procedimentos.

Já no Sertão, equipes da Companhia Independente de Operações Policiais Especiais do Sertão (COPES) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas durante a averiguação de uma denúncia anônima. Segundo os relatos, o rapaz utilizava uma residência para o comércio dos ilícitos. Ao chegar ao local indicado, as guarnições flagraram o homem em posse de uma bolsa contendo entorpecentes.

No total, foram apreendidas quase 100 gramas de maconha e cocaína, em embalagens prontas para a comercialização, além de uma balança de precisão e um caderno de anotações. Diante do flagrante, o rapaz de 24 anos foi levado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Delmiro Gouveia, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Fonte: Ascom PM-AL