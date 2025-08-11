Profissionais da saúde de Penedo participam de projeto nacional para fortalecer rede de atenção psicossocial

Profissionais da Secretaria de Saúde de Penedo que trabalham nos postos de saúde, UPA e CAPS iniciaram nesta segunda-feira, 11, uma capacitação do projeto ‘Nós na Rede’, promovido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O projeto qualifica a atuação dos profissionais da saúde mental por meio da educação permanente, com práticas que reduzam danos e respeitem os direitos das pessoas atendidas para fortalecer a articulação entre os serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a atenção primária, com enfrentamento aos estigmas e vulnerabilidades sociais.

“O ‘Nós na Rede’ é um curso nacional que está acontecendo em todos os estados com objetivo de trazer esses profissionais para discutir soluções. Será um processo de troca de informações e de construção conjunta para enfrentar os novos desafios do cotidiano. A saúde mental é um desafio por si só, não apenas para o CAPS, mas para todos os profissionais da Atenção Básica que acabam cuidando também desses pacientes”, explicou a assistente social e gestora da Rede de Atenção Psicossocial de Maceió, Roseane Farias.

O projeto acolhido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aposta na formação de trabalhadores que atuam diretamente no atendimento, desde o primeiro atendimento no posto de saúde até a reinserção social no CAPS. O curso promoverá encontros presenciais e atividades online, com duração de cinco meses. A expectativa é que eles se tornem multiplicadores do conhecimento.

“O projeto ‘Nós na Rede’ é de grande importância para os nossos profissionais porque ele visa qualificar a atuação desses profissionais no atendimento aos pacientes com sofrimento mental. Estamos nos qualificando para ter um melhor cuidado com todos os pacientes atendidos no CAPS”, disse a Diretora do CAPS Penedo, Isabel Leite.

