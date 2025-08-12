Secretaria de Cultura de Penedo promoverá atividades abertas ao público no Chalé dos Loureiros

12 de agosto de 2025
Arquivo Prefeitura de Penedo

A última semana de agosto reserva uma programação especial da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) no Chalé dos Loureiros. Entre os dias 25 e 30, o icônico imóvel será local de oficinas, contação de histórias e apresentações culturais alusivas ao mês dedicado ao folclore.

 

Com toda programação aberta ao público, a iniciativa da Prefeitura de Penedo tem ainda a parceria do Governo de Alagoas, que traz uma novidade para o espaço da Fundação Casa do Penedo, situado na Avenida Getúlio Vargas.

 

A inovação na cidade que respira cultura é a Exposição “O Brincar”, iniciativa inédita da Secretaria de Estado da Primeira Infância que percorre alguns municípios alagoanos.

 

Com formato de mostra, o trabalho itinerante destaca dez artefatos em forma de brinquedo, resgatando memórias afetivas e destacando o papel fundamental do brincar no desenvolvimento integral de bebês e crianças.

 

Além de valorizar brinquedos tradicionais, a exposição busca promover reflexões sobre o uso excessivo de telas e redes sociais na infância, ressaltando como as brincadeiras contribuem para o desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional das crianças.

 

Em paralelo com a exposição “O Brincar”, a Secretaria de Cultura de Penedo leva ao Chalé dos Loureiros representantes do folclore local, entre eles o Guerreiro Treme-Terra da dona Chica, do Oiteiro; a trupe teatral Cia Flor do Sertão, fazendo contação de histórias; e a pluralidade artística de Tadeu e seus Bonecos, além de outras atrações.

 

“A gente também vai promover oficina sobre como criar o seu próprio brinquedo, como fabricar o seu próprio brinquedo”, acrescenta a Secretária de Cultura de Penedo, Teresa Machado, sobre o resgate de um importante traço da cultura popular.

 

O evento realizado pela SEMCLEJ acontece entre os dias 25 e 30 de agosto, com acesso gratuito nos dois turnos, das 8h às 12h e das 14h às 17 horas, de segunda à sexta-feira, e no sábados apenas no horário matutino.

 

 

 

por Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP

 

12 de agosto de 2025
