Colisão entre carro e caminhão deixa um morto e dois feridos na BR-316 em Cajueiro

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta e duas feridas na tarde desta quarta-feira (13), na BR-316, no município de Cajueiro, no interior de Alagoas. O acidente ocorreu no trevo de acesso à cidade de Cajueiro, conhecido como trevo da campina.

O motorista do carro, um Etios Sedan, ficou preso às ferragens e morreu no local. Os dois passageiros, um homem e uma mulher, ficaram feridos.

De acordo com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, um dos feridos foi socorrido pelo Samu, e o outro foi levado pelo helicóptero Falcão 05 para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi transversal e ocorreu no Km 221 da rodovia.

