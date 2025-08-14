Projeto Orla Livre promove cultura e lazer em Penedo nos dias 23 e 24 de agosto

14 de agosto de 2025
Penedo se prepara para receber a primeira edição do Orla Livre, evento cultural e de lazer aberto ao público que acontecerá nos dias 23 e 24 de agosto na Praça 12 de Abril.

 

Realizado pela ASTEC (Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo), o projeto é patrocinado pelo Sebrae, com apoio da Prefeitura de Penedo e do Banco do Nordeste.

 

A iniciativa da ASTEC inclui ainda a Exposição Para Elas, uma celebração da arte feminina com talentos locais e regionais na programação apresentada ao Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) nesta terça-feira, 12.

 

O objetivo do trabalho é criar novas opções de lazer para moradores e visitantes, movimentando a economia criativa local e fortalecendo o Destino Penedo como polo cultural e turístico.

 

A programação também reserva um momento especial, com declamação de poesia durante o põr do sol emoldurado pelo Rio São Francisco no projeto que já tem confirmada as oficinas de cerâmica, com Capilé e Isaú; de pirogravura, com Jai Anderson; e de bordado livre, com Beatriz.

 

O público também poderá desfrutar de serviços de bem-estar como reflexologia podal, massagem e tranças. Confira as demais atrações do Orla Livre:

 

Sábado, 23 de agosto

 

Abertura oficial às 15h, com palestras, feira de artesanato e gastronomia, oficinas de cerâmica, pirogravura e bordado livre. Haverá também apresentações musicais de Francis Batista, Juh Imperadora, Núbia & Júnior, além de intervenções artísticas e recreação.

 

Domingo, 24 de agosto

 

A programação continua a partir das 13 horas, com feira de artesanato e gastronomia, oficinas e apresentações culturais, incluindo práticas esportivas, entre elas crossfit, jiu-jitsu e capoeira. No palco principal, a música fica por conta de Francis Batista, Samba de Mesa com Dan Sousa e Maxylene Cruz.

 

 

 

por Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP

 

14 de agosto de 2025
