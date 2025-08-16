Grávida é presa e confessa ter matado mulher a facadas em Penedo

16 de agosto de 2025
0 41
Redes sociais

Uma mulher grávida de oito meses foi presa nesta sexta-feira (15) por matar Maria de Fátima da Silva, 47 anos, em Penedo, na noite de quinta (14). Segundo a Polícia Civil, ela confessou o crime após a prisão.

 

A equipe da Delegacia de Homicídios da 7ª Região (DHPP) realizou a prisão da mulher no bairro Mutirão, em Penedo. A polícia não divulgou o nome dela.

 

“Estivemos nas cidades de Propriá, em Sergipe, Arapiraca, São Sebastião e Igreja Nova, em Alagoas, e encontramos ela no bairro Mutirão, em Penedo. Assim que localizada, a mesma confessou o crime”, disse o chefe de operações, agente Gledson Silva.

 

Segundo a Polícia Civil, a gestante acusava a vítima de falar mal dela. As duas tiveram um desentendimento e a mulher grávida esfaqueou Maria de Fátima, que foi socorrida, mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

 

Após o homicídio, familiares da vítima incendiaram a residência da suspeita, que fugiu do local, deixando a casa parcialmente destruída.

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

16 de agosto de 2025
0 41

Artigos relacionados

Prefeitura de Penedo regulariza estradas do Assentamento Novo Horizonte e do Marizeiro

16 de agosto de 2025

Seduc abre vagas de trabalho em escolas indígenas com salário de até R$ 5,7 mil

15 de agosto de 2025

Projeto Orla Livre promove cultura e lazer em Penedo nos dias 23 e 24 de agosto

14 de agosto de 2025

Colisão entre carro e caminhão deixa um morto e dois feridos na BR-316 em Cajueiro

13 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo