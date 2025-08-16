Prefeitura de Penedo regulariza estradas do Assentamento Novo Horizonte e do Marizeiro

16 de agosto de 2025
Maurício Barbosa – social midia SEMSP

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) é o setor da Prefeitura de Penedo responsável por realizar obras que atendem a demanda da população, na cidade e na zona rural.

 

Além dos investimentos da administração Ronaldo Lopes/Valdinho Monteiro que tornam ruas de terra em vias pavimentadas e com drenagem, as obras executadas por meio da SEMSP mantém estradas do meio rural em condições de uso.

 

A pasta administrada pelo engenheiro Ivo Costa está recuperando trechos danificados pelas chuvas, entre eles acessos a povoados e estradas vicinais situadas dentro das comunidades rurais.

 

Somente nesta semana, a regularização dos caminhos que atendem ao homem e a mulher do campo atendeu o Assentamento Novo Horizonte, onde há um considerável número de produtores que integram a Feira da Agricultura Familiar, realizada semanalmente na cidade.

 

Maurício Barbosa – social midia SEMSP

 

O trabalho da SEMSP atualmente em curso está sendo feito no Marizeiro, obra de maior porte, com recomposição da passagem de trecho parcialmente destruído pelas chuvas.

 

A manutenção das estradas de acesso às comunidades rurais é essencial para o desenvolvimento e a qualidade de vida dos moradores, já que estradas em boas condições garantem o transporte seguro e eficiente.

 

Além disso, essa manutenção é fundamental para a economia local porque permite o escoamento da produção agrícola, assim como o deslocamento diário de estudantes e das pessoas de modo geral.

 

 

 

por Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP

 

16 de agosto de 2025
