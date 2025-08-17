Série D: ASA vence fora contra Manauara e joga por empate em casa

No calor de Manaus-AM, o ASA mostrou força defensiva e voltou para Alagoas com um resultado importante. O Alvinegro fez valer sua consistência na Série D e venceu o Manauara por 1 a 0, neste sábado (16) à tarde, no Estádio Ismael Benigno, em Manaus-AM, abrindo vantagem nas oitavas de final da competição.

Dono da melhor campanha até aqui, o Alvinegro mostrou equilíbrio, aproveitou as chances e vai para o jogo da volta em Arapiraca com a vantagem de poder até empatar para garantir vaga nas quartas de final.

Os primeiros lances na Colina foram marcados por muita disputa no meio-campo e jogadas de bola parada. O Manauara tentou pressionar em cobranças de falta e escanteio, mas a zaga alagoana afastou o perigo. Aos cinco minutos, o ASA respondeu em falta perigosa, mostrando que não ficaria apenas na defesa.

A partida seguiu equilibrada e truncada, com muitas faltas e entradas fortes. Aos 14 minutos, o goleiro Mateus fez grande defesa, mantendo o placar zerado. Pouco depois, Thiago Alagoano arriscou de fora da área e Becker trabalhou bem. Na sequência, o Manauara respondeu com chute de Ítalo, que passou por cima do gol.

Aos 30 minutos, o ASA teve a melhor chance até então: Alagoano finalizou, Becker defendeu e Toscano reclamou por estar livre ao lado. Do outro lado, Mateus também brilhou em defesa importante, garantindo o 0 a 0 até a reta final da primeira etapa.

Antes do intervalo, Charles fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Toscano, que cabeceou por cima, desperdiçando mais uma oportunidade para o Fantasma Alagoano. O Manauara, por sua vez, encontrou espaços pela esquerda, com Marinho, mas não conseguiu transformar as chegadas em gols. O 0 a 0 refletiu o equilíbrio dos 45 minutos iniciais.

Na etapa final, o jogo ficou mais amarrado no meio-campo, com poucas oportunidades claras. O Manauara assustou em chute de Barone, defendido por Mateus, enquanto o ASA levou perigo em jogada de bola parada, exigindo boa defesa de Becker. A tensão aumentou quando Charles recebeu cartão amarelo após falta dura em Marinho.

As substituições deram fôlego novo aos dois times, mas a forte marcação prevaleceu. O Manauara ainda tentou em escanteio nos minutos finais, porém a defesa alagoana resistiu e garantiu o empate sem gols, mas nos acréscimos, veio o gol do ASA, com Keliton, decretando a vitória alvinegra: 1 a 0.

Com o 1 a 0 fora de casa, o ASA mantém a invencibilidade e reforça a confiança de quem tem a melhor campanha da Série D. A decisão será em Arapiraca, no próximo sábado (23), às 18h, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca. Já o Manauara precisa vencer como visitante para continuar vivo na briga pelo acesso.

Fonte: Gazetaweb