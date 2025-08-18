Eventos que prometem movimentar o turismo em Penedo são apresentados ao COMTUR

Em reunião mensal, realizada na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), o Conselho Municipal de Turismo de Penedo (COMTUR) trouxe pautas estratégicas para o desenvolvimento do setor.

Além dos assuntos habituais, o encontro contou com a apresentação da estrutura da 2ª edição do Festival Penedo Sabor & Jazz, evento realizado pela Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa (ASTEC) e a Prefeitura de Penedo que une gastronomia e música, fortalecendo a identidade cultural e turística do município.

Também foram destacados mais dois eventos da ASTEC – Orla Livre Penedo Criativa e Exposição Para Elas -, iniciativas apoiadas pelo governo municipal que buscam movimentar o turismo, fomentar o empreendedorismo e promover espaços de convivência voltados à comunidade e aos visitantes.

A reunião foi importante para alinhar ações entre o poder público, a iniciativa privada e representantes da sociedade civil, reforçando o compromisso coletivo com o fortalecimento e a promoção de Penedo como destino turístico de referência.

“É com grande alegria que recebemos a confirmação da realização do Penedo Sabor e Jazz em 2025. Esse retorno é fruto de uma solicitação direta dos membros do COMTUR, que reconheceram a relevância e o impacto positivo do evento para o nosso município. Nosso conselho tem se fortalecido a cada dia, sendo um instrumento importante tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada. A realização deste evento é apenas mais um exemplo de como o COMTUR tem sido atuante, servindo de referência para outros conselhos pela sua capacidade de transformar discussões em ações concretas”, disse Maik Vieira, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Penedo.

Por Thaciana Lima – jornalista e social midia SETUREC Penedo