Casal é encontrado morto em Rio Largo; vítimas estavam desaparecidas há 4 dias

19 de agosto de 2025
Os corpos do casal Washington Felipe e Silva, de 25 anos, e Catiane de Lima, de 29 anos, foram encontrados enterrados em uma cova rasa às margens de um açude na fazenda Tucaú, no município de Rio Largo, na segunda-feira (18). A Polícia Científica confirmou as identidades das vítimas nesta terça-feira (19).

 

O casal estava desaparecido desde a última quinta-feira (14). A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o crime.

 

Segundo a delegada Rosimeire Vieira, da Delegacia de Homicídios de Rio Largo, os corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição.

 

A polícia pede que informações que possam ajudar a identificar os responsáveis pelo crime sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

 

“Agora trabalhamos para identificar os responsáveis pelo crime e contamos com a colaboração dos moradores de Rio Largo. Quem tiver informações relevantes para as investigações podem repassar, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia”, disse a delegada.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

19 de agosto de 2025
