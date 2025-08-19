Prefeitura de Penedo firma parceria com ASTEC para fortalecer o turismo e a economia criativa

Penedo celebrou mais uma importante conquista para o fortalecimento do turismo e da economia criativa. É que foi assinado o termo de fomento entre a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), e a Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC).

O acordo marca um novo capítulo no desenvolvimento socioeconômico e cultural do município, formalizando o apoio da gestão municipal a projetos propostos pela ASTEC, entidade pioneira em Alagoas na união entre o turismo e a economia criativa.

Através do termo assinado na última quinta-feira, 14, a Prefeitura passa a incentivar e colaborar com a realização de eventos que valorizam a cultura local, os saberes, o pertencimento e a identidade penedense que contribuem para o desenvolvimento e o fortalecimento do turismo.

Ronaldo Lopes, prefeito de Penedo, destacou a importância do termo de fomento para o desenvolvimento do município. “A iniciativa vai fortalecer o turismo e a economia criativa de Penedo. Parabenizo os empresários e toda a diretoria da ASTEC. Seremos grandes parceiros e estaremos juntos nesse trabalho de impulsionar o turismo e valorizar ainda mais a nossa cidade”, afirmou.

Os impactos da parceria são diretos no fortalecimento do turismo, estimulando o empreendedorismo local, promovendo o intercâmbio de saberes e posicionando Penedo como um polo inovador no cenário do turismo regional.

O projeto também tem um papel pedagógico fundamental ao incentivar que crianças e jovens se apropriem da cidade por meio de vivências culturais e educativas, fortalecendo, assim, seus vínculos com o território e contribuem ativamente para a valorização da identidade penedense.

“Penedo tem o privilégio de contar com uma associação pioneira em Alagoas, que integra turismo e economia criativa. Mais do que promover eventos, trata-se de uma apropriação da cidade que envolve cultura e a participação de toda a população, consolidando Penedo como um destino onde a economia criativa é a base e a plataforma do turismo”, destacou Jair Galvão, secretário da SETUREC.

Com essa nova conquista, Penedo reforça sua vocação como destino turístico e criativo, pronto para transformar cultura em oportunidade e pertencimento em motor de desenvolvimento.

“Agradeço a todos que acreditaram na ASTEC. O apoio do poder público é fundamental para que Penedo continue crescendo e se destacando nesse setor tão importante”, disse Antônia Melo, presidente da ASTEC.

