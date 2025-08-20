Prefeitura de Penedo lança o ‘Conecta Penedo’, portal digital que revoluciona o acesso aos serviços municipais

A Prefeitura Municipal de Penedo dá um importante passo rumo à modernização da gestão pública com o lançamento oficial do “Conecta Penedo“ (https://conecta.penedo.al.gov.br), um portal digital inovador que centraliza todos os serviços municipais em uma única plataforma moderna, intuitiva e acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O novo portal representa uma verdadeira revolução na forma como os cidadãos, servidores e contribuintes acessam os serviços da prefeitura, eliminando burocracias desnecessárias e proporcionando uma experiência digital de qualidade internacional.

TECNOLOGIA DE PONTA A SERVIÇO DO CIDADÃO

O Conecta Penedo foi desenvolvido com as mais modernas tecnologias disponíveis, oferecendo uma interface responsiva que se adapta perfeitamente a smartphones, tablets e computadores. O portal conta com sistema de busca inteligente, avaliações dos usuários, favoritos personalizados e até mesmo alternância entre tema claro e escuro.

“Estamos entregando para Penedo uma ferramenta que coloca nossa cidade no mesmo patamar das grandes capitais, em termos de governo digital”, destaca o Prefeito Ronaldo Lopes. “O Conecta Penedo não é apenas um site, é uma ponte digital que aproxima a prefeitura do cidadão, oferecendo transparência, agilidade e comodidade. Agora, o penedense pode acessar qualquer serviço municipal do conforto de sua casa, a qualquer hora do dia ou da noite.“

O portal organiza os serviços em três categorias principais:

CIDADÃO: Serviços voltados para a população em geral, incluindo Mapa Cultural, Consulta de Processos, informações sobre eventos e muito mais.

SERVIDOR: Área dedicada aos funcionários públicos municipais, com acesso ao Penedo Previdência, Webmail, Contra Cheque, Certidão de Diárias e Passagens, entre outros.

CONTRIBUINTE: Serviços tributários e fiscais, como DOCGO, emissão de certidões e demais obrigações fiscais.

INOVAÇÃO QUE FAZ A DIFERENÇA

O Secretário de Comunicação Kim Emmanuel ressalta os diferenciais tecnológicos da plataforma: “O Conecta Penedo foi pensado para ser mais que um portal de serviços, é uma experiência digital completa. Implementamos recursos como busca em tempo real com sugestões inteligentes, sistema de avaliações para que os cidadãos possam dar feedback sobre os serviços, e até mesmo um sistema de favoritos para que cada pessoa possa personalizar sua experiência. É governo digital de verdade, feito com carinho e competência técnica.”

O portal está oficialmente disponível a partir desta quarta-feira (20) no endereço https://conecta.penedo.al.gov.br.

Fonte: SECOM/PMP