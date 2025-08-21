Dois homens são presos em AL por compartilhar vídeos de pornografia infantil

Dois homens são presos em AL por compartilhar vídeos de pornografia infantil

Dois homens, de 25 e 29 anos, foram presos em flagrante, por compartilhar conteúdo de pornografia infantil na internet. As prisões foram realizadas em Maceió e em Rio Largo, na região metropolitana, na manhã desta quarta-feira (20) durante as ações da Operação Conexão Segura, da Polícia Civil.

As investigações começaram há 6 meses. A PC chegou até eles a partir de monitoramento da internet que identificou usuário de software de comunicação de dados que transmitiu e recebeu vários arquivos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra Criança e Adolescente (DCCCA), deflagrou nas manhã desta quarta-feira (20), a operação “Conexão Segura”, com o objetivo de combater crimes graves de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), praticados por meio da Internet.

Ao todo foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. O objetivo era buscar e apreender material de informática utilizado para praticar os crimes, além de mais elementos que podem ajudar a esclarecer os fatos.

Na capital, houve buscas e apreensões em residências nos bairros da Mangabeiras, Trapiche, Clima Bom, Cidade Universitária e Benedito Bentes.

A ação foi comandada pelas delegadas Talita Aquino, titular da Delegacia de Combate aos Crimes contra Criança e Adolescente (DCCCA), e Maíra Balby, adjunta.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas através do telefone 181, com garantia de sigilo e proteção às vítimas.

Fonte: G1/AL