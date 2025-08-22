Mulher é morta pelo ex-companheiro em encontro para devolver aliança no Jacintinho, em Maceió

22 de agosto de 2025
0 57

Roseane Tenório dos Santos Jerônimo foi morta pelo ex-companheiro na noite de sexta-feira (22), no bairro do Jacintinho, em Maceió. O crime ocorreu na Rua Guilherme Rogato, durante um encontro marcado para a devolução de uma aliança, segundo a Polícia Militar e a Polícia Civil.

 

O autor do crime, Erick Lucas da Silva, foi preso em flagrante e confessou ter matado a vítima com mais de nove facadas. Segundo a delegada Tamires Jade, ele não aceitava o fim do relacionamento.

 

“Ele confessou o crime. Narrou que tinha um relacionamento de aproximadamente cinco meses com a vítima, e ele não aceitava o fim do relacionamento”, afirmou.

 

Imagens de câmera de segurança registraram o crime. Erick Lucas segue a vítima, aplica um golpe de “mata-leão”, a derruba e desfere mais de nove facadas. Após o feminicídio, ele fugiu levando o celular e a bolsa da mulher.

 

Erick Lucas jogou os pertences da vítima no telhado de uma casa durante a fuga. Ele foi localizado e preso pela Polícia Militar na Grota do Pau D’Arco.

 

Ao recuperar o aparelho, os policiais encontraram mensagens que confirmaram o encontro marcado com a vítima para que ela devolvesse a aliança que havia recebido dele.

 

A delegada Tamires Jade afirmou que o autor do feminicídio já possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas, ameaça, dano, lesão corporal e violência doméstica.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

22 de agosto de 2025
0 57

Artigos relacionados

Dois homens são presos em AL por compartilhar vídeos de pornografia infantil

21 de agosto de 2025

Casal é encontrado morto em Rio Largo; vítimas estavam desaparecidas há 4 dias

19 de agosto de 2025

Polícia Militar apreende duas armas de fogo, drogas e munições em Arapiraca

17 de agosto de 2025

Seduc abre vagas de trabalho em escolas indígenas com salário de até R$ 5,7 mil

15 de agosto de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo