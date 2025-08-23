Projeto Pega Fogo Cabaré lota Centro de Convenções de Penedo

Na noite desta sexta, 22, Penedo recebeu uma verdadeira celebração do humor nordestino com a versão 2.0 do projeto Pega Fogo Cabaré. O evento reuniu no Centro de Convenções os humoristas Mução, com 27 anos de carreira, e os irreverentes Zé Fabiano e Renan da Resenha, representantes da nova geração de comediantes que vêm conquistando o Brasil.

Definido como um encontro de gerações, o espetáculo levou o público às gargalhadas com histórias do sertão, piadas sobre o cotidiano e as famosas “mungangas” que marcam o estilo dos três artistas. Vindos do interior, eles mostraram porque se tornaram fenômenos nas redes sociais e nos palcos, misturando humor tradicional e linguagem atual para agradar diferentes idades.

Além do trio, a noite contou com a participação especial da Podderosa, que acrescentou ainda mais irreverência ao evento. O público lotou o espaço e aplaudiu de pé cada apresentação, consolidando o Pega Fogo Cabaré como um dos momentos mais divertidos do calendário cultural de Penedo neste mês de agosto.

Veja as fotos AQUI.

Fonte: Aqui Acontece