Água contaminada ameaça saúde no Sertão alagoano, alerta FPI

24 de agosto de 2025
Assessoria MP

Água é vida — e, no Sertão, é também resistência. Mas a sobrevivência de comunidades no semiárido alagoano tem sido colocada em risco diante da precariedade no abastecimento por carros-pipa. Durante a 15ª etapa da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do São Francisco, realizada em municípios da região, uma série de irregularidades foi identificada em veículos utilizados para transportar água a populações vulneráveis, especialmente no município de Pão de Açúcar.

 

A operação, que contou com a equipe de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário Urbano, focou na avaliação da qualidade da água fornecida à população.

 

Embora o uso de carros-pipa seja comum em períodos de estiagem, o que se encontrou foi alarmante: tanques sem vistoria, coleta de água em pontos inadequados, ausência de tratamento adequado e descumprimento das exigências do Ministério da Saúde. Todos esses fatores elevam consideravelmente o risco de contaminações e doenças de veiculação hídrica.

 

A situação é ainda mais crítica diante da chamada seca verde — quando, apesar da vegetação aparente, as reservas hídricas são insuficientes. Sem chuvas regulares e com o agravamento das mudanças climáticas, o acesso à água potável se torna um desafio diário para famílias do interior alagoano.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

