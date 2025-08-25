Homem é preso após agredir companheira com facão em Porto Real do Colégio

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (24), após agredir sua companheira com um facão, no Conjunto Tancredo Neves, localizado no centro de Porto Real do Colégio, interior de Alagoas.

De acordo com informações da guarnição do CISP (Centro Integrado de Segurança Pública), o caso chegou ao conhecimento dos policiais por meio de uma ligação feita pelo irmão da vítima, o Sr. W., para o telefone funcional da unidade. Ele relatou que a irmã estava sendo agredida pelo companheiro dentro da residência do casal.

Ao chegarem ao local com a sirene acionada, os policiais encontraram a vítima na casa da mãe, onde havia se refugiado para escapar das agressões. A porta da residência apresentava sinais de violência, com a vidraça quebrada.

Segundo o relato da mulher, após um desentendimento, o companheiro – identificado como Sr. B. – começou a agredi-la com um facão, desferindo várias “lapadas”. Em seguida, ele teria ainda golpeado repetidamente a porta da casa da mãe dela antes de retornar à residência do casal.

A guarnição localizou o suspeito ainda na cena do crime. Ao perceber a presença dos policiais, ele saiu de dentro da casa. Durante abordagem e busca pessoal, a arma utilizada na agressão não foi localizada. Mesmo assim, diante do flagrante delito e para garantir a segurança das partes, o homem recebeu voz de prisão.

Tanto o agressor quanto a vítima foram conduzidos à Delegacia Regional (DEPLAN), onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

Fonte: Gazetaweb